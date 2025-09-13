G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Vânt puternic în localități din 11 județe până duminică seara

sursa foto: Petruț Iacob /Info Sud-Est

Vânt puternic în localități din 11 județe până duminică seara

Articole13 Sep 0 comentarii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabile începând de sâmbătă seara, până duminică seara, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit meteorologilor, de sâmbătă, ora 20:00, până duminică, la ora 8:00, în judeţul Caraş-Severin, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 m, rafalele vor fi de 80-90 km/h.

Sunt vizate de atenţionare, în afară de judeţul Caraş-Severin, parţial, şi judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea.

De asemenea, duminică, de la ora 8:00 până la ora 20:00, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

Atenţionarea va mai viza, parţial, şi judeţele Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu şi Vâlcea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.