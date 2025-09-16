Vance: Persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere: Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii! / ”Nu credem în violenţa politică, dar credem în civilitate”

Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreşedintele SUA, JD Vance, potrivit BBC, transmite News.ro.

„Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”, a spus Vance în timp ce era invitatul unei emisiuni din cadrul Charlie Kirk Show.

„Nu credem în violenţa politică, dar credem în civilitate.” Piloţi, profesionişti din domeniul medical, profesori şi un angajat al Serviciului Secret se numără printre cei care au fost suspendaţi sau concediaţi pentru postări pe reţelele de socializare considerate nepotrivite cu privire la moartea lui Kirk. Criticii au susţinut că concedierile ameninţă libertatea de exprimare şi protecţia angajaţilor, deşi companiile americane au o mare libertate de a concedia angajaţi.

Comentariile lui Vance au fost difuzate luni într-un episod al emisiunii Charlie Kirk Show, un podcast zilnic pe care Kirk îl prezenta înainte de a fi împuşcat în gât miercurea trecută, în timp ce modera o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

În episod, vicepreşedintele a spus că americanii de stânga „sunt mult mai predispuşi să apere şi să celebreze violenţa politică” şi a adăugat că „nu există civilitate în celebrarea asasinatului politic”. Un sondaj recent realizat de YouGov a arătat că americanii liberali sunt mai înclinaţi decât conservatorii să-şi exprime bucuria faţă de moartea adversarilor politici. Declaraţiile lui Vance vin în contextul în care alţi legislatori republicani americani au cerut pedepsirea celor care sărbătoresc public moartea lui Kirk

„Voi cere concedierea, retragerea finanţării şi revocarea licenţei lor”, a declarat duminică congresmanul din Florida Randy Fine într-o postare pe X, cerând ca astfel de persoane să fie „expulzate din societatea civilă”.

Congresmana din Carolina de Sud, Nancy Mace, a îndemnat Departamentul Educaţiei să „taie toate fondurile pentru orice şcoală sau universitate” care refuză să ia măsuri împotriva angajaţilor care publică postări insensibile despre Kirk.

Kirk, un creştin devotat, a exprimat puncte de vedere despre gen, rasă şi avort care au stârnit reacţii negative din partea multor liberali, în special în campusurile pe care le-a vizitat. În unele cazuri, cei care au folosit reţelele sociale pentru a se bucura de moartea sa sau pentru a posta comentarii jignitoare au fost concediaţi sau suspendaţi de angajatori.

Printre aceştia se numără Anthony Pough, un angajat al Serviciului Secret al SUA, care a scris pe Facebook că Kirk „a împrăştiat ură şi rasism în emisiunea sa… la sfârşitul zilei, răspunzi în faţa lui DUMNEZEU şi spui lucruri care devin realitate”. I s-a revocat autorizaţia de securitate.

Directorul Serviciului Secret, Sean Curran, a scris într-o notă adresată personalului că atacurile motivate politic sunt în creştere şi că membrii echipei de protecţie nu ar trebui să agraveze problema.

„Bărbaţii şi femeile din Serviciul Secret trebuie să se concentreze pe a fi soluţia, nu pe a agrava problema”, a scris Curran.

Şi americanii angajaţi de companii private au fost supuşi unei examinări atente. Office Depot a concediat angajaţi dintr-o sucursală din Michigan după ce un videoclip viral a arătat personalul refuzând să tipărească afişe pentru o ceremonie în memoria lui Kirk, a confirmat compania într-o declaraţie pentru BBC.

Un purtător de cuvânt al Office Depot a spus că comportamentul angajaţilor „a fost complet inacceptabil şi insensibil” şi a încălcat politicile companiei.