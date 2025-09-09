USR: PSD, PNL și UDMR au făcut zid în jurul ASF și au blocat audierea conducerii în comisia de buget din Camera Deputaților

Reprezentanții Uniunii Salvați România susțin că partenerii din coaliția de guvernare ar fi blocat audierea președintelui ASF, Alexandru Petrescu, și a vicepreședintelui Sorin Mititelu prin abținerea în bloc de la votarea solicitării.

„Astăzi, vechile partide au blocat în cadrul Comisiei pentru buget din Camera Deputaților, o solicitare USR de a-l chema la audieri pe președintele ASF, Alexandru Petrescu, precum și pe vicepreședintele Sorin Mititelu, în contextul ultimelor dezvăluiri despre societățile de asigurări.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a solicitat audierea conducerii ASF pentru a primi clarificări privind solvabilitatea și practicile societăților Grawe România, Axeria, Eazy, Hellas Direct și Dallbogg, dar și informații despre măsurile ASF pentru protecția consumatorilor, mai ales în contextul precedentelor crize din domeniul asigurărilor”, se arată într-un comunicat al Uniunii Salvați România.

„Prin acest vot, PSD, PNL și UDMR arată că protecția politică pentru ASF funcționează la cel mai înalt nivel. În loc să răspundă întrebărilor legitime despre cum sunt supravegheate companiile de asigurări și cum sunt protejați consumatorii, preferă să ascundă responsabilitatea sub preș. Este un zid al tăcerii în jurul unei instituții care ar trebui să fie transparentă și responsabilă”, a declarat deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu.

Din totalul celor prezenți, 10 deputați au votat pentru solicitare, în timp ce 18 s-au abținut, blocând practic dezbaterea publică pe tema situației pieței asigurărilor și a responsabilității ASF.

USR atrage atenția că lipsa de transparență și refuzul audierilor publice riscă să repete scenariile de criză din trecut și să afecteze din nou milioane de consumatori din România.