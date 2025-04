Ursula von der Leyen, despre anunțul președintelui Trump de a suspenda tarifele reciproce: Este un pas important către stabilizarea economiei mondiale

Președinta Comisiei Europene a precizat într-o declarație de presă că tarifele sunt, de fapt, taxe care afectează companiile și consumatorii. Von der Leyen pledează pentru un acord cu tarife zero între Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Salut anunțul președintelui Trump de a suspenda tarifele reciproce. Este un pas important către stabilizarea economiei mondiale.

Condițiile clare și previzibile sunt esențiale pentru funcționarea comerțului și a lanțurilor de aprovizionare.

Tarifele sunt taxe care nu fac decât să afecteze întreprinderile și consumatorii. Acesta este motivul pentru care am pledat în mod constant pentru un acord cu tarife zero pentru zero între Uniunea Europeană și Statele Unite.

Uniunea Europeană rămâne angajată în negocieri constructive cu Statele Unite, cu scopul de a realiza un comerț fără fricțiuni și reciproc avantajos.

În același timp, Europa continuă să se concentreze pe diversificarea parteneriatelor sale comerciale, angajându-se cu țări care reprezintă 87% din comerțul mondial și care împărtășesc angajamentul nostru pentru un schimb liber și deschis de bunuri, servicii și idei.

În cele din urmă, ne intensificăm eforturile pentru a elimina barierele din propria noastră piață unică. Această criză a clarificat un lucru: în perioade de incertitudine, piața unică este ancora noastră de stabilitate și rezistență.

Eu și echipa mea vom continua să lucrăm zi și noapte pentru a proteja consumatorii, lucrătorii și întreprinderile europene. Împreună, europenii vor ieși mai puternici din această criză”, a declarat președinta Comisiei Europene.