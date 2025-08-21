17 senatori americani cer Israelului accesul presei internaţionale pe teritoriul devastat de război / Un atac israelian a ucis recent patru jurnalişti de la Al Jazeera şi doi freelancer

Senatori americani i-au scris miercuri secretarului de stat Marco Rubio pentru a-i cere să solicite Israelului accesul şi protecţia presei internaţionale în Fâşia Gaza, la o săptămână după ce Donald Trump a pledat în acest sens, transmite News.ro.

„Statele Unite trebuie să spună clar Israelului că interzicerea şi cenzurarea organizaţiilor media şi ţintirea sau ameninţarea membrilor presei sunt inacceptabile şi trebuie să înceteze”, au declarat într-un comunicat 16 democraţi şi independentul Bernie Sanders.

În scrisoarea adresată şefului diplomaţiei americane, aliat de neclintit al Israelului, „senatorii îndeamnă Departamentul de Stat să somaţi guvernul israelian să protejeze jurnaliştii din Gaza şi să permită mass-media internaţională să aibă acces pe teritoriul” palestinian devastat de 22 de luni de război.

Întrebat joi în Biroul Oval despre acest subiect, preşedintele Trump a răspuns: „Mi-ar conveni foarte bine ca jurnaliştii să meargă în Fâşia Gaza. Este foarte periculos pentru jurnalişti, dar mi-aş dori acest lucru”, a afirmat el.

Cu patru zile mai devreme, un atac israelian a ucis patru jurnalişti de la Al Jazeera şi doi freelanceri, printre care corespondentul televiziunii qatareze, Anas al-Sharif.

Atacul a stârnit un val de proteste la nivel internaţional.

Israelul nu a furnizat nicio dovadă clară care să ateste că Al-Sharif era un militant Hamas. În absenţa unei explicaţii convingătoare cu privire la obiectivul militar al acestui atac, Israelul pare să fi recunoscut public că vizează şi ucide jurnalişti care expun lumii amploarea suferinţelor din Gaza”, au criticat aspru aleşii americani, denunţând o posibilă „încălcare a dreptului internaţional”.

„Promovarea libertăţii presei în lume, protejarea siguranţei jurnaliştilor şi promovarea dreptului internaţional sunt esenţiale pentru poziţia de lider a Statelor Unite şi pentru îmbunătăţirea intereselor şi valorilor sale”, au concluzionat senatorii conduşi de democratul din Hawaii, Brian Schatz, printre cei mai cunoscuţi fiind senatoarea din Massachusetts Elizabeth Warren şi colegul său din Virginia, Tim Kaine.

The Washington Post a relatat miercuri seara că directorul serviciului de presă al Biroului pentru Orientul Mijlociu din cadrul Departamentului de Stat, Shahed Ghoreishi, a fost concediat pentru că a propus să prezinte condoleanţele Washingtonului pentru jurnaliştii ucişi în Gaza.

Organizaţia de apărare a mass-media Reporteri fără frontiere (RSF) a precizat la începutul lunii iulie că peste 200 de jurnalişti locali au fost ucişi în teritoriu din octombrie 2023.

Odată cu blocada din Gaza, numeroase publicaţii din întreaga lume, printre care şi AFP, depind de fotografii, videoclipuri şi texte ale reporterilor palestinieni locali pentru a acoperi conflictul.