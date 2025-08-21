Surprize în meciurile din play-off-ul Champions League

Celtic Glasgow nu a reușit să treacă pe propriul teren, Celtic Park, de kazahii de la Kairat în manșa tur din play-off-ul Champions League la fotbal. Rezultatul (0-0) este unul surprinzător, scoțienii fiind mari favoriți ai duelului care asigură prezența în faza grupelor din Liga Campionilor.

O altă surpriză a serii de miercuri a fost reprezentată de victoria categorică, scor 5-0, obținută de Bodo/Glimt împotriva celor de la Sturm Graz.

Scandinavii s-au impus prin golurile marcate de Kasper Hogh, Odin Luras Bjortuft, Ulrik Saltnes, Hakon Evjen și de William Boving (autogol).

Norvegienii sunt cu un pas și jumătate calificați în faza grupelor din Champions League.

FC Basel și FC Copenhaga au terminat la egalitate, scor 1-1, în timp ce Fenerbahce și Benfica Lisabona au oferit un meci fără goluri la Istanbul (0-0).

Champions League, rezultate consemnate miercuri în play-off-ul competiției

Bodo/Glimt – Sturm Graz 5-0 (Hogh 7, Bjortuft 10, Saltnes 25, Evjen 54, Boving 79 autogol);

Celtic Glasgow – Kairat Almaty 0-0

FC Basel – FC Copenhaga 1-1 (Shaqiri 14 penalti / Gabriel Pereira 45+3)

Fenerbahce Istanbul – Benfica Lisabona 0-0

S-au disputat marți în play-off

Ferencvaros Budapesta (Ungaria) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – FC Pafos (Cipru) 1-2

Glasgow Rangers (Scoția) – FC Bruges (Belgia) 1-3

Meciurile retur vor avea loc pe 26 și 27 august.