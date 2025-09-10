Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone / Șase miliarde de euro vor fi alocați proiectului, bani care provin dintr-un împrumut care va fi rambursat cu venituri din dobânzi din activele ruseşti blocate

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Uniunea Europeană va oferi şase miliarde de euro pentru acest proiect, a declarat ea într-un discurs adresat Parlamentului European în oraşul Strasbourg din Franţa.

Banii vor proveni dintr-un împrumut care va fi rambursat cu venituri din dobânzi din activele ruseşti blocate.

„Ucraina are ingeniozitate. Ceea ce are nevoie acum este mărime, iar împreună o putem oferi, astfel încât Ucraina să-şi păstreze avantajul, iar Europa să-şi consolideze propriul avantaj”, a declarat Von der Leyen în faţa europarlamentarilor.

Mai mult de două treimi din pierderile de echipamente ruseşti pot fi atribuite dronelor utilizate de Ucraina, a spus ea. Rusia, însă, recuperează rapid decalajul datorită avantajului producţiei industriale de masă, susţinută de dronele Shahed dezvoltate în Iran.

Von der Leyen nu a oferit deocamdată mai multe detalii despre alianţa planificată în privinţa dronelor.

Danemarca insistă în mod special de câteva luni asupra unei iniţiative de producere de echipamente militare ucrainene în UE.

Producţia în Danemarca ar permite companiilor ucrainene să facă producţia mult mai sigură în faţa atacurilor ruseşti. Dacă Rusia ar ataca instalaţii din Danemarca, Moscova ar risca un contraatac din partea NATO.