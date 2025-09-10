G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de…

Drone HX-2 pregătite de companie pentru Ucraina
Drone HX-2 pregătite de companie pentru Ucraina (Sursa foto: Helsing)

Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone / Șase miliarde de euro vor fi alocați proiectului, bani care provin dintr-un împrumut care va fi rambursat cu venituri din dobânzi din activele ruseşti blocate

Articole10 Sep 0 comentarii

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Uniunea Europeană va oferi şase miliarde de euro pentru acest proiect, a declarat ea într-un discurs adresat Parlamentului European în oraşul Strasbourg din Franţa.

Banii vor proveni dintr-un împrumut care va fi rambursat cu venituri din dobânzi din activele ruseşti blocate.

„Ucraina are ingeniozitate. Ceea ce are nevoie acum este mărime, iar împreună o putem oferi, astfel încât Ucraina să-şi păstreze avantajul, iar Europa să-şi consolideze propriul avantaj”, a declarat Von der Leyen în faţa europarlamentarilor.

Mai mult de două treimi din pierderile de echipamente ruseşti pot fi atribuite dronelor utilizate de Ucraina, a spus ea. Rusia, însă, recuperează rapid decalajul datorită avantajului producţiei industriale de masă, susţinută de dronele Shahed dezvoltate în Iran.

Von der Leyen nu a oferit deocamdată mai multe detalii despre alianţa planificată în privinţa dronelor.

Danemarca insistă în mod special de câteva luni asupra unei iniţiative de producere de echipamente militare ucrainene în UE.

Producţia în Danemarca ar permite companiilor ucrainene să facă producţia mult mai sigură în faţa atacurilor ruseşti. Dacă Rusia ar ataca instalaţii din Danemarca, Moscova ar risca un contraatac din partea NATO.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Von der Leyen: Respectarea statului de drept e o condiţie sine qua non pentru a beneficia de fondurile europene

Articole10 Sep • 318 vizualizări
0 comentarii

Ursula von der Leyen propune suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”

Articole10 Sep • 321 vizualizări
0 comentarii

Ursula von der Leyen cere o limită de vârstă pentru utilizarea reţelelor de socializare în Uniunea Europeană

Articole10 Sep • 18 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.