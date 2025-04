UPDATE Secretarul de stat american, Marco Rubio: ”Oribil” / SUA reacționează după masacrul rus de Florii, din Sumî: ”Depășește orice limită a decenței” / Trimisul lui Trump la Kiev: ”Ca fost lider militar, înțeleg ce înseamnă țintirea, iar acest lucru este greșit”

SUA au reacționat după masacrul rus de Florii, din Sumî: ”Depășește orice limită a decenței”, a scris Keith Kellog, trimisul președintelui Donald Trump pentru Ucraina, pe X, duminică. Kellog a mai declarat că, în calitate de fost lider militar, înțelege ce înseamnă țintirea, ”iar acest lucru este greșit”:

Today’s Palm Sunday attack by Russian forces on civilian targets in Sumy crosses any line of decency. There are scores of civilian dead and wounded. As a former military leader, I understand targeting and this is wrong. It is why President Trump is working hard to end this war.

UPDATE 22:10 Și Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a descris atacul cu rachete din Sumî ca fiind ”oribil” şi a transmis condoleanţe pentru victime:

The United States extends our deepest condolences to the victims of today’s horrifying Russian missile attack on Sumy.

This is a tragic reminder of why President Trump and his Administration are putting so much time and effort into trying to end this war and achieve durable…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 13, 2025