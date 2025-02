Discuțiile SUA – Rusia din Arabia Saudită s-au încheiat / Zelenski: „Negocierile nu ar trebui să aibă loc pe la spatele nostru” / Moscova califică discuțiile drept “constructive” / Rubio a convenit cu oficialii ruși să stabilească un „mecanism de consultare pentru a aborda (factorii) iritanți ai relației SUA-Rusia” / Planul de pace ar include organizarea de alegeri în Ucraina

Discuțiile ruso-americane de la Riad (Arabia Saudită) nu par să contureze o imagine pozitivă pentru Ucraina. Primele declarații după finalizarea discuțiilor de patru ore și jumătate vorbesc despre stabilirea unui “mecanism de consultare pentru a aborda (factorii) iritanți ai relației” Washington – Moscova, în timp ce Rusia vorbește despre “discuții constructive”. Un plan de pace invocat de Fox News, care citează surse, vorbește despre organizarea de alegeri în Ucraina înainte de semnarea unui acord final de pace. Aceasta este o cerință a Moscovei, care susține că Volodomir Zelenski nu mai are legitimitate în calitate de președinte al Ucrainei.

Urmărește LIVE evenimentele zile:

Ora 22:25 Preşedintele Emmanuel Macron a asigurat că „Franţa nu se pregăteşte să trimită trupe terestre beligerante într-un conflict, pe front” în Ucraina, potrivit unui interviu publicat marţi seara de presa regională cotidiană citată de AFP, transmite Agerpres.

Ora 21:24 Fostul șef al armatei britanice spune că forțele armate ale Regatului Unit nu sunt suficient de mari pentru a contribui la o forță de menținere a păcii în Ucraina după război, transmite Sky News.

Sir Keir Starmer a declarat că este pregătit să trimită „propriile noastre trupe pe teren, dacă este necesar” în Ucraina, în cazul în care va exista un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

Dar generalul Sir David Richards îi spune prezentatorului șef Mark Austin că propunerea are puține merite în spate.

„Efectivele totale ale armatei sunt de aproximativ 72 000, dar efectivele care pot fi desfășurate sunt de aproximativ 45-50 000. Forța despre care vorbesc oamenii ar avea nevoie de toți acești oameni pe termen lung. Iar armata pur și simplu nu este suficient de mare pentru a face acest lucru cu un mare efect”, spune acesta.

Ora 20:54 Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Moscova și Washingtonul vor explora cooperarea geopolitică și economică odată cu încheierea războiului din Ucraina, transmite The Guardian.

Ora 20:30 Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat marți că Beijingul sprijină „toate eforturile care conduc la negocieri de pace” în Ucraina, transmite The Guardian.

Wang s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU după ce oficialii ruși și americani s-au întâlnit în Arabia Saudită pentru a conveni să continue eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

Ora 20:08 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a amânat vizita în Arabia Saudită pentru a nu da „legitimitate” întâlnirii SUA-Rusia de marți de la Riad, potrivit unui raport Reuters citat de The Guardian.

Liderul ucrainean a declarat că nu a fost invitat la întâlnirea dintre delegațiile americană și rusă.

„Nu vrem ca nimeni să decidă ceva pe la spatele nostru. Nicio decizie nu poate fi luată fără Ucraina cu privire la modul de a pune capăt războiului din Ucraina”, a spus el.

Kievul „nu a vrut să pară că dă legitimitate oricărui lucru care s-a întâmplat la Riad”, a declarat o sursă pentru Reuters.

Ora 19:30 Un înalt oficial ucrainean l-a criticat pe președintele american Donald Trump pentru lansarea discuțiilor cu Rusia fără Ucraina, transmite The Guardian. Înaltul oficial ucrainean a declarat pentru Agence-France-Presse:

”Atât [Barack] Obama înainte de 2014, cât și [Joe] Biden înainte de acest război au vorbit cu Putin despre toată lumea fără toată lumea, despre Europa fără Europa, iar cineva din echipa lui Trump l-a condus pe aceleași urme. Acest lucru nu va face decât să alimenteze apetitul lui Putin”.

Ora 19:05 Zelenski se teme de un „ultimatum” după reuniunea ruso-americană de la Riad şi îşi amână vizita în Arabia Saudită.

Ora 18:45 Franța intenționează să găzduiască miercuri o a doua reuniune pentru a discuta despre Ucraina și securitatea europeană, dar a invitat de această dată țări europene care nu au fost prezente la începutul săptămânii și Canada, aliat NATO, au declarat marți surse diplomatice pentru Reuters, preluat de Ynet.

Ora 18:20 Președintele polonez Andrzej Duda, vorbind după o întâlnire la Varșovia cu trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a încercat să îi liniștească pe polonezi cu privire la planurile SUA, transmite The Guardian.

Nu există nicio îngrijorare că SUA ar reduce nivelul prezenței sale în țara noastră, că SUA s-ar retrage în vreun fel din responsabilitatea sau co-responsabilitatea sa pentru securitatea acestei părți a Europei.

„Dimpotrivă, sper că, datorită eforturilor pe care președintele Trump le face în prezent, războiul din Ucraina se va încheia”, a adăugat el.

Duda, care este de mult timp prieten cu Donald Trump, a făcut apel la populație „să rămână calmă” în contextul schimbării priorităților noului președinte american.

Ora 18:00 Președintele turc Tayyip Erdogan spune că țara sa ar putea găzdui discuții privind încetarea războiului dintre Ucraina și Rusia, transmite Sky News.

„Turcia va fi o gazdă ideală pentru posibilele discuții dintre Rusia, Ucraina și America în viitorul apropiat”, a declarat el după o întâlnire cu Volodimir Zelenski.

Erdogan a numit discuțiile anterioare Rusia-Ucraina, care au avut loc în Turcia în 2022, „un punct de referință important și platforma unde părțile s-au apropiat cel mai mult de un acord”.

De asemenea, el a declarat că sprijină integritatea teritorială a Ucrainei.

Ora 16:54 Erdogan: Turcia ar putea găzdui viitoarele negocieri de pace

Aflat alături de președintele Ucrainei, Zelenski, președintele Turciei, Erdogan, s-a oferit să găzduiască în Turcia eventuale discuții de pace viitoare între Rusia, Ucraina și SUA, potrivit BBC.

Prezentând poziția Turciei cu privire la termenii păcii, Erdogan a declarat în cadrul conferinței de presă că integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei sunt „indiscutabile”.

Ora 16:40 Zelenski: „Negocierile nu ar trebui să aibă loc pe la spatele nostru”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că negocierile „nu ar trebui să aibă loc pe la spatele nostru”, după ce oficialii americani și ruși s-au întâlnit în Arabia Saudită.

Zelenski a insistat că și Europa ar trebui să fie implicată în discuția privind încheierea războiului din Ucraina.

Erdogan a reiterat „sprijinul deplin al Turciei pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei”.

Sumarul evenimentelor de marți (The Guardian):

Diplomații americani și ruși au convenit să reia relațiile diplomatice dintre cele două țări și intenționează să numească ambasadori „cât mai curând posibil” pentru a ajuta la rezolvarea oricăror tensiuni care pot apărea în relațiile bilaterale.

Ca un al doilea pas, cele două părți intenționează să înceapă consultări oficiale cu privire la un acord de pace privind Ucraina, Rusia așteptând ca SUA să își numească echipa de conducere, urmând ca negocierile să aibă loc în mod „regulat”.

Negocierile ar include discuții privind teritoriul și garanțiile de securitate, deoarece prioritatea ar fi ca acesta să fie „un sfârșit permanent al războiului”, a declarat SUA, dar a refuzat să discute ce ar însemna pentru Crimeea, de exemplu.

Partea americană a insistat că va implica într-un anumit rol Ucraina și Uniunea Europeană în discuții, dar fără să se angajeze să le ofere un loc la masă. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că „toți cei implicați în acest conflict trebuie să fie de acord, trebuie să fie acceptabil pentru ei”.

Orice garanție de pace postbelică ar trebui să fie „condusă de Europa”, au declarat oficialii americani, repetând apelurile adresate aliaților europeni de a crește cheltuielile de apărare și lăudând Marea Britanie și Franța pentru că „vorbesc despre o contribuție mai puternică la securitatea Ucrainei”.

Cu toate acestea, Rusia a exclus orice desfășurare de forțe europene de menținere a păcii în Ucraina, Lavrov afirmând că acest lucru ar fi „complet inacceptabil”, în timp ce a numit expansiunea NATO spre est „o amenințare directă la adresa Federației Ruse”.

Pe termen mai lung, ambele țări doresc să exploreze în continuare cooperarea geopolitică și economică, Rubio lăudând „oportunitățile extraordinare”, dar numai dacă se ajunge mai întâi la un acord de pace pentru Ucraina, a declarat SUA.

Ora 16:37 Marco Rubio: „Oportunități unice”, dacă se termină războiului din Ucraina, de a lucra cu Rusia în domenii de interes bilateral, geopolitic și economic

Ora 16:09 Lavrov enunță trei acorduri-cheie în urma discuțiilor din Riad:

Numirea ambasadorilor cât mai curând posibil, pentru a ridica „obstacolele din calea misiunilor diplomatice”, inclusiv restricțiile privind transferurile bancare către ambasade

demararea procesului privind reglementarea ucraineană, SUA urmează să își numească reprezentantul, apoi noi îl vom numi pe al nostru, spune Lavrov

Crearea condițiilor pentru reluarea cooperării pe deplin și extinderea acesteia în diverse domenii

Ora 16:04 Lavrov: Orice desfășurare a forțelor NATO în Ucraina este „complet inacceptabilă”

Ministrul rus de Externe a calificat drept “complet inacceptabilă” o potențială desfășurăre de trupe NATO în Ucraina.

“Am observat că președintele Trump a fost primul dintre liderii occidentali care a spus că târârea Ucrainei în NATO a fost unul dintre principalele [motive din spatele] a ceea ce se întâmplă, una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden. Dacă Trump ar fi fost președinte, acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Președintele Putin a subliniat de mai multe ori că extinderea NATO și absorbția Ucrainei de către NATO reprezintă o amenințare directă la adresa Federației Ruse și a suveranității noastre.

Și am explicat astăzi că orice apariție a forțelor armate din țările NATO sub vreun steag, sub steagul european sau sub steaguri, nu schimbă nimic.

Este, desigur, complet inacceptabil”.

Ora 15:33 Mai multe surse diplomatice străine citate de Fox News afirmă că forțarea Ucrainei să organizeze noi alegeri ar putea fi o parte esențială a unui acord de pace. Atât SUA, cât și Rusia consideră că președintele ucrainean Volodimir Zelenski are șanse reduse de a fi reales, spun sursele citate.

„Putin evaluează probabilitatea alegerii unui președinte marionetă ca fiind destul de mare și este, de asemenea, convins că orice alt candidat decât actualul președinte al Ucrainei va fi mai flexibil și mai pregătit pentru negocieri și concesii”, au declarat sursele diplomatice.

Ora 15:27 Ucraina și Europa sunt consultate aproape zilnic, insistă Waltz

„Dacă vrei să aduci ambele părți împreună, trebuie să vorbești cu ambele părți. Și vom continua să le reamintim tuturor că, literalmente, la câteva minute după ce președintele Trump a închis convorbirea cu președintele Putin, el a sunat [și] a vorbit cu președintele Zelenski”, a declarat consilierul american pentru securitate națională Michael Waltz, întrebat despre faptul că ucrainenii și europenii se simt marginalizați în aceste discuții cu Rusia.

SUA „vor continua să respingă această idee că aliații noștri nu au fost consultați: sunt consultați și sunt consultați aproape zilnic, și vom continua să facem acest lucru”, a afirmat el.

Și Marco Rubio a afirmat că toată lumea trebuie să fie de acord cu un eventual acord de pace:

“Ceea ce este important de înțeles sunt două lucruri. Primul este [că] singurul lider din lume care poate face ca acest lucru să se întâmple, care chiar poate aduce oamenii împreună pentru a începe să vorbească despre asta într-un mod serios, este președintele Trump.

Al doilea lucru pe care l-aș spune este că, pentru ca un conflict să se încheie, toți cei implicați în acel conflict trebuie să fie de acord cu el, trebuie să fie acceptabil pentru ei”.

El a adăugat că întâlnirea de astăzi a fost „primul pas al unei călătorii lungi și dificile” dar, „pentru a pune capăt oricărui conflict, trebuie să existe concesii din partea tuturor părților”.

Rubio a făcut aluzie la un rol al UE în aceste discuții, spunând că „există alte părți care au sancțiuni, Uniunea Europeană va trebui să fie la masă la un moment dat, pentru că și ei au sancțiuni care au fost impuse”.

„Scopul este de a pune capăt acestui conflict într-un mod echitabil, durabil, sustenabil și acceptabil pentru toate părțile implicate. Cum arată acest lucru? Ei bine, despre asta va fi vorba în cadrul angajamentului continuu.”

“Există câteva principii de bază.

“Acesta trebuie să fie un sfârșit permanent al războiului, și nu un sfârșit temporar, așa cum am văzut în trecut.

“Știm doar că realitatea practică este că se va discuta despre teritoriu și despre garanții de securitate. Acestea sunt elementele de bază fundamentale care vor sta la baza și vor sta la baza oricărui tip de discuție.

“Dar cred că partea cea mai importantă este că președintele și-a declarat dorința, determinarea de a pune capăt acestui război, de a pune capăt crimelor care au loc… Nu este în interesul niciunei țări. Nu este în interesul lumii și cu siguranță nu este în interesul Statelor Unite și al Europei.

“Așadar, toate aceste lucruri vor conduce negocierile viitoare”.

Ora 15:11 Planul de pace include organizarea de noi alegeri în Ucraina, trasmite Fox News.

Potrivit sursei citate, planul include trei etape: încetarea focului, alegeri în Ucraina și semnarea unui acord final.

Declarația oficială a Departamentului american de Stat nu conține nicio mențiune legată de acest plan.

Ora 14:50 SUA și Rusia „au convenit să numească echipe însărcinate să lucreze asupra căii de urmat pentru a pune capăt războiului”

Departamentul de Stat afirmă că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a convenit cu oficialii ruși să stabilească un „mecanism de consultare pentru a aborda (factorii) iritanți ai relației SUA-Rusia”.

Acesta a adăugat că Rubio și Serghei Lavrov au convenit să numească echipe la nivel înalt pentru a începe să lucreze la o cale de a pune capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil.

Delegațiile americană și rusă au convenit să „abordeze problemele care afectează relația noastră bilaterală, cu obiectivul de a lua măsurile necesare pentru a normaliza funcționarea misiunilor noastre diplomatice respective”, a declarat Tammy Bruce, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, după discuțiile de astăzi de la Riad.

Cele două părți au convenit, de asemenea, să numească echipe la nivel înalt pentru discuțiile privind Ucraina, „lucrând la o cale de a pune capăt conflictului din Ucraina cât mai curând posibil, într-un mod care să fie durabil, sustenabil și acceptabil pentru toate părțile”, a spus el.

De asemenea, SUA și Rusia vor începe să analizeze „cooperarea viitoare în chestiuni de interes geopolitic reciproc și oportunitățile economice și de investiții istorice care vor apărea în urma încheierii cu succes a conflictului din Ucraina”, a adăugat el.

“Președintele Trump vrea să oprească uciderile (de oameni); Statele Unite doresc pacea și își folosesc puterea în lume pentru a aduce țările împreună. Președintele Trump este singurul lider din lume care poate determina Ucraina și Rusia să fie de acord cu acest lucru”, se arată în declarație.

„Părțile la reuniunile de astăzi promit să rămână angajate pentru a se asigura că procesul avansează în timp util și într-un mod productiv”, se arată în declarație.

Dar în ceea ce privește termenele, declarația a menționat că „un apel telefonic urmat de o întâlnire nu este suficient pentru a stabili o pace durabilă” și, prin urmare, este doar un început al procesului.

Ora 14:31 Kirill Dmitriev: „Nu e rău”, discuții “constructive”

Șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat pentru Canalul 1 One al televiziunii ruse de stat:

„A început un dialog foarte pozitiv, constructiv”.

„Spre deosebire de administrația Biden, care nu a încercat niciodată să audă poziția Rusiei, acesta a fost un efort foarte clar de a începe dialogul, de a înțelege poziția Rusiei și de a discuta lucrurile asupra cărora suntem de acord”.

„Există multe puncte asupra cărora suntem de acord… am ajuns să ne cunoaștem mult mai bine… ne înțelegem mult mai bine acum”.

Ora 14:20 Consilierul principal pentru politică externă al Rusiei, Iuri Ușakov, a declarat că discuția „a mers bine” și a fost „o conversație serioasă pe toate temele”, potrivit agențiilor Interfax și Tass, citate de The Guardian.

El a mai spus că cele două părți au fost de acord ca negociatorii să discute despre Ucraina și au discutat pe scurt condițiile necesare pentru un summit Putin-Trump, deși a menționat că este puțin probabil ca acesta să aibă loc săptămâna viitoare.

Ora 14:13 Discuțiile SUA-Rusia de la Riad s-au încheiat. În total, discuțiile au durat 4 ore și jumătate

Ora 14:06 Vladimir Putin este „gata” să negocieze cu Volodimir Zelenski „dacă este necesar”

„Putin însuși a spus că, dacă este necesar, ar fi gata să negocieze cu Zelenski, dar cadrul juridic al acordurilor trebuie discutat în lumina realității”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Acesta a invocat o lipsă de „legitimitate” a liderului ucrainean, în condițiile în care mandatul său oficial expiră în mai 2024. Cu toate acestea, legea marțială în vigoare în Ucraina din februarie 2022 exclude organizarea de alegeri.

Ora 14:02 Președintele Volodimir Zelenski se află în capitala Turciei, Ankara. Este a treia sa vizită în această țară de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în urmă cu aproape trei ani, potrivit BBC.

El se va întâlni puțin mai târziu cu președintele Recep Tayyip Erdogan, cei doi urmând să țină o conferință de presă comună la ora 13:00 GMT (16:00 ora locală).

De asemenea, a participat la o ceremonie de inaugurare a unei clădiri a ambasadei Ucrainei, împreună cu soția sa, Olena Zelenska.

Ora 13:12 Dejun de lucru, după discuții de peste trei ore

La Riad a început un dejun de lucru, ceea ce înseamnă că delegațiile americană și rusă au purtat până acum discuții timp de aproximativ trei ore și cincisprezece minute, potrivit BBC.

Pauza de 15 minute anunțată la ora 12:12 a fost probabil doar o pauză de cafea.

Ora 13:05 ”Pentru prima oară din 1945, războiul poate sosi pe teritoriul european în jurul nostru”, avertizează premierul francez François Bayrou. ”Asistăm la o alianţă de neconceput între Putin şi Trump, care marginalizează Europa pe propriul pământ”

Ora 12:59 Președintele Consiliului European, António Costa, a postat o scurtă actualizare după întâlnirea sa cu trimisul SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg:

“Pacea nu poate fi o simplă încetare a focului – avem nevoie de un acord care să asigure o pace globală, justă și durabilă în Ucraina și securitatea în Europa.

Ucraina poate conta pe Europa. Suntem pregătiți să continuăm să colaborăm constructiv cu SUA pentru a asigura pacea și securitatea”.

Ora 12:28 Discuțiile au fost reluate după o pauză de 15 minute

Ora 12:12 Discuțiile SUA-Rusia, întrerupte pentru o pauză de prânz

Potrivit unor informații din Rusia, discuțiile au fost întrerupte pentru o pauză de prânz.

După terminarea discuțiilor, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ar putea susține o conferință de presă.

Ora 11:42 Putin „este gata să vorbească despre pace”, afirmă Kremlinul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuțiile de la Riad ar putea aduce „mai multă claritate” cu privire la o potențială întâlnire față în față între Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit Sky News.

„Putin a spus în repetate rânduri că este gata să vorbească despre pace”, a spus el, insistând că Rusia dorește să își atingă obiectivele, dar ar prefera să facă acest lucru “pe cale pașnică”.

Întrebat dacă Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană, Peskov a spus: „Acesta este dreptul suveran al oricărei țări, nu avem de gând să dictăm”.

Ora 11:34 UE dorește să colaboreze cu SUA în acest „moment critic” pentru Ucraina (von der Leyen)

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus emisarului american pentru Ucraina, Keith Kellog, că Uniunea Europeană dorește „să lucreze alături de SUA pentru a pune capăt vărsării de sânge și pentru a contribui la asigurarea păcii juste și durabile pe care Ucraina și poporul său o merită pe drept”, potrivit unui comunicat publicat de biroul său și citat de The Guardian.

Von der Leyen i-a prezentat, de asemenea, lui Kellogg „planurile Europei de a crește producția și cheltuielile de apărare, consolidând atât capacitățile militare europene, cât și pe cele ucrainene”.

„Reafirmând angajamentul UE pentru o pace justă și durabilă, președintele a reiterat că orice rezoluție trebuie să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, susținută de garanții de securitate puternice”, se arată în comunicat.

„După cum a precizat președintele: acum este un moment critic”, a adăugat aceasta.

Ora 11:15 Nu cred că cineva este interesat de un scenariu Afganistan 2.0 în Ucraina, avertizează Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că sfârşitul războiului din Ucraina ar putea duce la o situaţie similară cu cea din Afganistan în 2021, când trupele occidentale s-au retras într-o manieră haotică, şi şi-a exprimat opoziţia faţă de o strategie de negociere care exclude aderarea ţării sale la NATO, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Detalii, aici.

Ora 11:10 Rusia încearcă să creeze „o falie între SUA și Europa”

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War) a declarat că există o nouă tendință rusă de „a crea o falie între SUA și Europa”, potrivit Sky News.

Thinktank-ul american a observat că atât ministrul rus de externe Serghei Lavrov, cât și fostul ministru adjunct al afacerilor externe de la Kremlin au „respins categoric implicarea europeană în viitoarele negocieri de pace”.

De asemenea, cei doi au acuzat țările europene că sunt „agresive” față de Rusia, Nebenzia susținând că UE și Marea Britanie sunt „incapabile” să ajungă la un acord cu Rusia.

ISW notează că Rusia a acuzat anterior NATO că „conspiră și se pregătește pentru un viitor război cu Rusia”, dar acum atenția lor era îndreptată către Europa.

„Acuzațiile Rusiei că țările europene și UE în general acționează agresiv față de Rusia reprezintă o inflexiune informațională notabilă și indică probabil un nou efort al Kremlinului de a crea o prăpastie între SUA și Europa, profitând de tensiunile evidente de la recenta Conferință de Securitate de la München”, adaugă ISW.

Ora 10:48 China „speră că toate părțile vizate” de războiul din Ucraina „vor putea lua parte la discuții de pace”

În momentul în care diplomații ruși și americani au început discuțiile la Riad, un purtător de cuvânt al diplomației chineze a salutat „eforturile în favoarea păcii”, potrivit Le Monde.

Întrebat despre aceste discuții, la care Kievul nu este reprezentat, Guo Jiakun a declarat presei că China „speră, în același timp, că toate părțile implicate și toate părțile interesate vor putea lua parte la discuțiile de pace în timp util”.

„Sperăm că toate părțile pot lucra împreună pentru a rezolva cauzele profunde ale crizei ucrainene, pentru a găsi o arhitectură de securitate echilibrată, eficientă și durabilă și pentru a realiza pacea și stabilitatea pe termen lung în Europa”, a continuat Guo Jiakun.

Ora 10:38 Trimisul special al SUA pentru Ucraina, la Bruxelles

Aproape în paralel, trimisul SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, ajunge la Berlaymont, la Bruxelles, pentru discuții cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian.

În cursul zilei de astăzi, el se va întâlni, de asemenea, cu președintele Consiliului European, António Costa, înainte de a se deplasa în Polonia pentru a se întâlni cu președintele polonez Andrzej Duda.

Ora 10:36 Lecțiile acordului de la Minsk: ruperea ciclului războiului Rusiei în Ucraina (analiză ISW)

Ora 10.11: Din partea Arabiei Saudite, la începerea discuțiilor s-au aflat în sală ministrul de Externe Faisal bin Farhan al-Saud și consilierul pentru securitate națională Mosaad bin Mohammad al-Aiban. Gazdele saudite au rămas în cameră doar pentru a face declarații de bun venit, înainte de a părăsi sala pentru a lăsa cele două delegații să discute.

Ora 10.05: Nici Volodimir Zelenski, nici alți oficiali ucraineni nu sunt prezenți la discuțiile de astăzi din Arabia Saudită. Zelenski nu a fost invitat să participe. ”Nu putem recunoaște acorduri de pace fără noi”, a declarat el reporterilor ieri, în timpul unei călătorii în Emiratele Arabe Unite. Zelenski se află astăzi în Turcia pentru a se întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan.

Ora 10.02: Reuniunea are loc la Palatul Diriyah din Riad. Din partea SUA participă secretarul de Stat Marco Rubio, consilierul american pentru securitate națională Mike Waltz, trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff. Din partea Rusiei participă ministrul de externe Serghei Lavrov și consilierul președintelui rus Iuri Ușakov, potrivit Sky News.

Ora 10.00: Discuțiile au început la Riad între Marco Rubio și Serghei Lavrov, transmit agențiile internaționale

Ora 9:30 Oficialii americani intră în palat pentru discuții

Delegația SUA se află în Palatul Diriyah înaintea întâlnirii cu oficialii ruși.

Presa se află în apropierea sălii de întâlnire. Ziariștii au fost informați că li se va permite accesul pentru câteva minute, potrivit BBC.

„Vedem cu adevărat că președintele Trump și echipa sa sunt o echipă de rezolvatori de probleme, oameni care au abordat deja o serie de provocări mari foarte rapid, foarte eficient și cu mult succes”, a declarat Kirill Dmitriev reporterilor din Riad.

Rusia a afirmat că ministrul de externe Serghei Lavrov va purta marți discuții cu înalți oficiali americani, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio, care se vor concentra pe încheierea războiului din Ucraina și pe restabilirea „întregului complex” al relațiilor dintre Rusia și SUA.

Ucraina spune că niciun acord de pace nu poate fi încheiat în numele său în cadrul discuțiilor, la care Kievul nu a fost invitat.

Dmitriev, un fost bancher Goldman Sachs cu studii în SUA, a jucat un rol în primele contacte dintre Moscova și Washington, în timpul primului mandat de președinte al lui Trump, în perioada 2016-2020.

„Este foarte important să înțelegem că întreprinderile americane au pierdut aproximativ 300 de miliarde de dolari din cauza plecării din Rusia. Deci, există o taxă economică uriașă asupra multor țări de la știți ce se întâmplă chiar acum, și credem că ca o cale de urmat este găsirea de soluții”, a spus Dmitriev.

Discuțiile au loc după ce liderii europeni s-au reunit, luni, la Paris pentru un summit de urgență pentru a conveni asupra unei strategii unificate, după ce au fost luați prin surprindere de presiunea lui Trump pentru discuții imediate privind Ucraina, după o convorbire telefonică cu Putin săptămâna trecută.

Liderii europeni au declarat că vor investi mai mult în apărare și vor prelua conducerea în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina.

„Toată lumea simte marele sentiment de urgență”, a declarat premierul olandez Dick Schoof pe X. «În acest moment crucial pentru securitatea Europei, trebuie să continuăm să susținem Ucraina». Europa va trebui să contribuie la salvgardarea oricărui acord, iar cooperarea cu americanii este esențială”, a spus el.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, Mike Waltz, și emisarul pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, se vor întâlni marți la Riad cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov și cu Iuri Ușakov, un consilier pentru politică externă al lui Putin, au declarat oficiali din ambele părți.

Întâlnirea are loc la doar o lună de la preluarea mandatului de către Trump și reflectă o abatere semnificativă de la poziția Washingtonului din timpul administrației președintelui Joe Biden, care a evitat contactele publice, concluzionând că Rusia nu era serioasă în ceea ce privește încheierea războiului din Ucraina.

Rusia, care a ocupat părți ale Ucrainei din 2014, a lansat o invazie la scară largă în februarie 2022.

Oficialii americani au încercat să prezinte discuțiile de marți drept un contact inițial pentru a determina dacă Moscova este serioasă în ceea ce privește încheierea războiului din Ucraina.

„Aceasta este o continuare a conversației inițiale dintre Putin și președintele Trump pentru a vedea dacă acest prim pas este chiar posibil, care sunt interesele, dacă acest lucru poate fi gestionat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tammy Bruce, reporterilor din Riad.

Cu toate acestea, Kremlinul a sugerat că discuțiile vor acoperi „întregul complex al relațiilor ruso-americane”, precum și pregătirea pentru discuții privind o posibilă soluționare în ceea ce privește Ucraina și o întâlnire între cei doi președinți.

Rusia a declarat că Lavrov și Rubio au discutat sâmbătă, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre eliminarea barierelor din calea comerțului și a investițiilor între cele două țări.

Președintele de atunci, Biden, și aliații Kievului din întreaga lume au impus valuri de sancțiuni Moscovei din cauza invaziei sale din Ucraina, în urmă cu trei ani, cu scopul de a slăbi economia rusă și de a limita eforturile de război ale Kremlinului.

Riadul, care este de asemenea implicat în discuții cu Washingtonul cu privire la viitorul Fâșiei Gaza, a jucat un rol în primele contacte dintre administrația Trump și Moscova, contribuind la asigurarea unui schimb de prizonieri săptămâna trecută.

Rămâne neclar modul în care Europa se va angaja cu Washingtonul după ce Trump a uimit Ucraina și aliații europeni, chemându-l pe Putin, mult timp ostracizat de Occident.

„Suntem de acord cu președintele Trump cu privire la abordarea „pace prin forță””, a declarat un oficial european după întâlnirea de la Paris, vorbind sub rezerva anonimatului.

Decizia SUA a provocat o conștientizare în rândul națiunilor europene că vor trebui să facă mai mult pentru a asigura securitatea Ucrainei.

Premierul britanic, Keir Starmer, care înainte de reuniune a declarat că este dispus să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, a declarat luni că trebuie să existe un angajament de securitate din partea SUA pentru ca țările europene să pună bocanci pe teren.

Keith Kellogg, emisarul lui Trump pentru Ucraina, a declarat că va vizita Ucraina începând de miercuri și a fost întrebat dacă SUA ar oferi o garanție de securitate pentru orice trupe europene de menținere a păcii.

„Am fost cu președintele Trump, iar politica a fost întotdeauna: Nu luați nicio opțiune de pe masă”, a spus el.