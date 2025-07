VIDEO Când banii cumpără un vis – Miliardarul de 59 de ani care a jucat într-un meci oficial ATP

Miliardarul american Bill Ackman și-a împlinit un vis la vârsta de 59 de ani: cu ajutorul banilor, a ajuns să joace într-un meci oficial din ATP. Nu avea clasament mondial, vreo carieră sportivă în spate, ci doar bani și dorința mare de a disputa un meci oficial din circuitul mondial.

Jurnaliștii de la Marca vorbesc despre următoarea idee: ce ai face dacă ai avea miliarde de dolari și pasiune pentru tenis? Ți-ai cumpăra un loc în circuitul profesionist, fie chiar și pentru un meci?

Bill Ackman este un cunoscut om de afaceri american, iar averea sa este estimată undeva la 9.4 miliarde de dolari, conform Forbes.

Ackman a stârnit multe controverse după ce a disputat un meci oficial din circuitul ATP la vârsta de 59 de ani.

Fără vreun clasament ATP, fără vreun trecut sportiv, fără să aibă, în mod normal, acest drept. Cu toate acestea, Bill și-a îndeplinit cu ajutorul banilor acest vis: a jucat în proba de dublu la turneul ATP Challenger 125 de la Newport.

Cu ajutor financiar și relații bune, totul a fost posibil.

Nu a jucat însă oricum, ci a făcut pereche cu Jack Sock (32 de ani – câștigător a trei turnee de Grand Slam la dublu: Wimbledon 2014, 2018 și US Open 2018).

Perechea formată din Albert Ackman / Jack Sock (beneficiară a unui wild card) a fost învinsă clar de dublul format din Omar Jasika și Bernard Tomic, scor 1-6, 5-7.

Imaginile cu Bill jucând într-o competiție oficială la vârsta de 59 de ani au devenit, desigur, virale.

Fanii tenisului s-au întrecut în comentarii pe rețelele sociale, concluzia fiind aceea că momentul a fost un amestec între comic, grotesc și neverosimil.

Presa internațională a comentat pe larg momentul, iar întrebarile cele mai profunde au fost: poate fi cumpărat sportul profesionist și cât valorează integritatea unei competiții?

We’ve finally found the reply to all of Bill Ackman’s bad tweets pic.twitter.com/AzZNwOZde2 — Ken Wattana (@KenWattana) July 10, 2025

The match of the day was played Wednesday in Newport, as a 59-year-old rich guy made a mockery of pro tennis.

Open Court watched it. So you don’t have to.https://t.co/s1ahcUlUgR pic.twitter.com/0cxvYZh9Wc — Stephanie Myles (@OpenCourt) July 10, 2025