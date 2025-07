Cătălin Predoiu: Am auzit că sunt perceput ca greu abordabil / E adevărat că câteodată nu mă ajută nici faţa, zâmbesc foarte puţin / Cei care aţi trecut de această aparenţă ştiţi cum lupt: cu sabia în mână şi cu ochii în ochii adversarului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, candidat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL la congresul PNL de sâmbătă, a afirmat că este perceput în partid ca greu abordabil şi a adăugat că nu îl ajuţă nici faţa, în sensul că zâmbeşte foarte puţin. El a precizat că cei care au trecut de această aparenţă ştiu că este om de echipă şi că luptă umăr la umăr, cu sabia în mână şi cu ochii în ochii adversarului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cătălin Predoiu a afirmat că este nevoie de o adevărată revoluţie în PNL.

”Pentru a câştiga aceste bătălii cred că e nevoie urgentă să creăm o adevărată revoluţie în partid şi doar am să enumăr puncte pe care sper să am ocazia să le dezvolt altă dată. Trebuie să ne reconectăm cu electoratul nostru şi aici o spun răspicat cheia sunt primarii noştri. Primarii noştri sunt cheia reconectării cu electoratul din urbanul mic, dar şi urbanul mare în ciuda faptului că ultimele alegeri au demonstrat un impact teribil al noilor tehnologii de comunicare, dar cu atât mai mult, cred, trebuie să mizăm pe primari şi să avem grijă de ei, precum avem grijă de ochii din cap, pentru că ei sunt lumina şi izvorul de energie al partidului”, a declarat Predoiu.

El a mai transmis că este un om de echipă şi uneori şi-a asumat decizii dificile şi alteori candidaturi imposibile.

”Sunt un coleg al dumneavoastră care am trecut prin multe împreună cu mulţi dintre dumneavoastră. Uneori mi-am asumat decizii dificile, alteori candidaturi imposibile. Am făcut-o cu sentimentul că trebuie să ai spirit de echipă şi să fii cu partidul şi la bine şi la rău. Ştiu că uneori poate sau cel puţin am auzit sunt perceput ca greu abordabil, e adevărat că câteodată nu mă ajută nici faţa, zâmbesc foarte puţin, dar cei care aţi trecut de această aparenţă ştiţi foarte bine cum lupt, ştiţi foarte bine că sunt un om de echipă şi aşa am de gând să fiu şi în continuare indiferent cum să încheie acest vot. Eu ştiu să lupt într-un singur fel, umăr la umăr cu sabia în mână şi cu ochii în ochii adversarului”, a mai afirmat Cătălin Predoiu.