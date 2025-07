Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, primul care anunță că va candida la conducerea PNL, pentru una din cele 4 funcții de prim-vicepreședinte: „Sunt conștient că e o etapă de sacrificiu, dar pentru fiecare vreme vine vremea ei”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, este primul liberal din țară care anunță oficial că-și înscrie candidatura pentru una dintre cele patru funcții de prim-vicepreședinte, în noua conducere a partidului de la nivel central, cu mențiunea că a primit gir din partea organizațiilor PNL din regiunea Nord-Vest, pentru a candida în cadrul Congresului care se desfășoară sâmbătă, 12 iulie, informează actualdecluj.ro

Tișe afirmă că e conștient că este o perioadă de sacrificiu – din perspectivă politică – însă consideră că „pentru fiecare vreme vine vremea ei”.„ Pobabil că și pentru mine acum a venit vremea de a ma implica într-o funcție națională, cu optimism și mai ales cu speranța că PNL are capacitatea de a-și recâștiga electoratul pierdut”, a comentat Tișe pentru Actual de Cluj.

Liderul liberal clujean mai spune că electoratul de dreapta din România are nevoie să se simtă reprezentat politic, și că în ceea ce-l privește acesta va fi pentru el o primă misiune. „Sigur că trebuie să avem în vedere și categoriile sociale mai defavorizate, dar consider că în acest moment categoria productivă, liberală, cea care aduce plus-valoare -trebuie să simtă că este într-adevăr reprezentată de PNL”, a mai spus Tișe.

Reamintim, Congresul pentru desemnarea noii conduceri a PNL se va desfășura în 12 iulie, iar conform surselor G4Media, numărul funcțiilor de conducere va fi aproape înjumătățit, adică 25 de funcții, față de cele 40 existente în prezent. Concret, în afara președintelui, vor mai exista 4 prim-vicepreședinți, 8 vicepreședinți, 1 secretar general al partidului (desemnat direct de președinte), 11 membri ai Biroului executiv și 1 trezorier.

Fiecare regiune a primit câte un mandat de vicepreședinte, plus alte câte două, trei locuri în Biroul executiv al PNL, în funcție de scorurile electorale obținute de organizațiile județene, cu mențiunea că pretendenții la aceste funcții au fost deja validați de la nivel regional. În afara celor 8 mandate de vicepreședinți validate (vezi mai jos lista), există patru mandate de prim-vicepreședinți, iar cei interesați de aceste funcții au posibilitatea să-și depună candidaturile până miercuri, 9 iulie. Pentru mandatul de președinte al PNL nu va exista o altă candidatură în afară de cea a premierului Ilie Bolojan.

De la nivelul Clujului și regiunii Nord-Vest, președintele CJ Cluj va candida pentru un mandat de prim-vicepreședinte. „Au trecut 25 de ani în care am crescut împreună. Am luptat, am învățat, am rezistat. Nu suntem doar un partid, suntem o familie care a trecut prin greutăți și nu s-a frânt. Am fost eu însumi în tot acest timp și sunt bucuros că am ajuns să ne acceptăm așa cum suntem, cu bune și cu rele. Am fost loial politic colegilor și partidului. Astăzi, din această forță comună, îmi asum o nouă misiune: candidez la nivel național. Nu doar pentru mine, ci pentru noi toți. Pentru un partid al viitorului, în adevăr, pentru oameni și în interesul lor. Pentru tot ce am construit și tot ce merităm. E timpul să ducem vocea noastră mai departe. Să arătăm că se poate, cu suflet, cu muncă, cu demnitate”, a scris acesta pe contul său de facebook.

Regiunii Nord-Vest i s-au mai alocat trei locuri în conducerea PNL, respectiv un loc de vicepreședinte – care i-a revenit primarului din Oradea, Florin Birta (un apropiat al premierului Ilie Bolojan), și alte două locuri în Biroul Executiv, pentru care au fost validați președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu și deputatul de Bistrița Năsăud, Robert Sighiartău. De asemenea, funcția de secretar general ar fi dorită tot de un clujean, respectiv de actualul președinte al Senatului, liberalul clujean Mircea Abrudean.

În acest moment, pentru funcțiile de vicepreședinți au fost validați următorii:

1. Nord-Est: Alexandru Muraru

2. Sud-Est: Alexandru Popa

3. Sud Muntenia: Toma Petcu

4. Sud-Vest Oltenia: Gigel Știrbu

5. Vest: Gheorghe Falcă

6. Nord-Vest: Florin Birta

7. Centru: Ion Dumitrel

8. București-Ilfov: Hubert Thuma