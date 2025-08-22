Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcţiune de luni, 25 august 2025

Bucureştenii şi turiştii vor putea putea utiliza linia turistică „Bucharest City Tour”, începând de luni, 25 august 2025, a anunţat vineri Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI), transmite Agerpres.

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale Societăţii de Transport Bucureşti – STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei” – Şos. Pavel Kiseleff – Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Bd. Naţiunile Unite – Bd. Libertăţii – Bd. Unirii – Piaţa Unirii – Bd. I. C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. General Gheorghe Magheru – Piaţa Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Mareşal Constantin Prezan – Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcţiona zilnic, şapte zile pe săptămână, cu prima plecare de la staţia „Piaţa Presei” la ora 10:00, iar ultima la ora 22:00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.

Tarifele pe această linie sunt de 70 de lei pentru o legitimaţie de călătorie de 24 de ore de la momentul validării şi de 35 lei pentru copiii între 7 şi 14 ani. Copiii sub 7 ani vor călători gratuit.