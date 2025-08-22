G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Radu Miruţă, USR: Aritmetica parlamentară ne forţează să ţinem această coaliţie funcţională…

coaliție, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Radu Miruţă, USR: Aritmetica parlamentară ne forţează să ţinem această coaliţie funcţională / E o coaliţie care funcţionează greu, având în vedere că sunt patru partide politice cu viziuni diferite

Articole22 Aug 0 comentarii
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că actuala coaliţie de guvernare, din care şi partidul său, USR, face parte, este una care ”funcţionează greu”. Miruţă admite că nu şi-ar fi dorit această coaliţie şi că nu se simte ”ideal” în interiorul ei, dar că partidele care o compun trebuie să dea dovadă de responsabilitate, transmite News.ro.
”E o coaliţie care funcţionează greu, având în vedere că sunt patru partide politice, sunt partide politice cu viziuni diferite, însă aritmetica parlamentară ne forţează să ţinem această coaliţie funcţională”, a afirmat Radu Miruţă, vineri seară, la Digi 24.
În contextul în care coaliţia de guvernare nu s-a mai reunit, iar pachetul al doilea de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar nu a fost adoptat la termenul estimat, el i-a ”invitat” pe colegii de coaliţie să ”aplice raţiune” în toate deciziile pe carele iau.
”Nu e o coaliţie în care mă simt ideal, nu e o coaliţie pe care mi-aş fi dorit-o, dar este o coaliţie a responsabilităţii şi convingerea mea e că lumea nu punctează politic în funcţie de declaraţii populiste, ci punctează în funcţie de situaţia reală, care e complicată, cât de bun este ministrul care reuşeşte să găsească o soluţie pentru o situaţie grea”, a adăugat Miruţă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O nouă coaliție guvernamentală cu pro-europeni, dar fără reformiști, a fost aprobată de parlamentul bulgar

Articole16 Ian 2025
0 comentarii
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Paul Stănescu, secretar general PSD: ”Rotaţia guvernamentală trebuie să asigure în continuare o administrare eficientă/ Dacă vom considera că este bine ca PSD şi PNL să păstreze anumite ministere, atunci vom decide consensual, ca parteneri în coaliţie”

Articole18 Ian 2023
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.