Radu Miruţă, USR: Aritmetica parlamentară ne forţează să ţinem această coaliţie funcţională / E o coaliţie care funcţionează greu, având în vedere că sunt patru partide politice cu viziuni diferite
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că actuala coaliţie de guvernare, din care şi partidul său, USR, face parte, este una care ”funcţionează greu”. Miruţă admite că nu şi-ar fi dorit această coaliţie şi că nu se simte ”ideal” în interiorul ei, dar că partidele care o compun trebuie să dea dovadă de responsabilitate, transmite News.ro.
”E o coaliţie care funcţionează greu, având în vedere că sunt patru partide politice, sunt partide politice cu viziuni diferite, însă aritmetica parlamentară ne forţează să ţinem această coaliţie funcţională”, a afirmat Radu Miruţă, vineri seară, la Digi 24.
În contextul în care coaliţia de guvernare nu s-a mai reunit, iar pachetul al doilea de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar nu a fost adoptat la termenul estimat, el i-a ”invitat” pe colegii de coaliţie să ”aplice raţiune” în toate deciziile pe carele iau.
”Nu e o coaliţie în care mă simt ideal, nu e o coaliţie pe care mi-aş fi dorit-o, dar este o coaliţie a responsabilităţii şi convingerea mea e că lumea nu punctează politic în funcţie de declaraţii populiste, ci punctează în funcţie de situaţia reală, care e complicată, cât de bun este ministrul care reuşeşte să găsească o soluţie pentru o situaţie grea”, a adăugat Miruţă.
