Diplomații europeni, informați de omologii americani să fie pregătiți pentru o trilaterală Trump-Putin-Zelenski la sfârșitul săptămânii / Întâlnirea în trei, în funcție de rezultatul discuțiilor de luni de la Casa Albă (Sky News)
Diplomații europeni ar fi fost informați de omologii americani să fie pregătiți pentru o trilaterală Trump-Putin-Zelenski la sfârșitul săptămânii, care ar putea avea loc în funcție de rezultatul discuțiilor de luni de la Casa Albă, potrivit surselor Sky News.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cu excepția unor schimbări de ultim moment, aliații SUA și UE au convenit ca întâlnirea să aibă loc în Europa.
În cadrul unei videoconferințe a „coaliției celor dispuși” din weekend, Giorgia Meloni a propus Roma ca locație, în timp ce Emmanuel Macron a propus Geneva.
Se pare că Zelenski și Trump preferă Roma, în special Vaticanul, dar Putin preferă Geneva.
Atât ministerul italian, cât și cel elvețian de externe insistă că sunt pregătiți să găzduiască discuțiile, iar diplomații UE evaluează și alte locații, printre care Budapesta și Helsinki.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
LIVE Trump îl primește pe Zelenski la Casa Albă la ora 20.00, ora României / Va fi un tete-a-tete, apoi li se alătură liderii Europei / Diplomații europeni, informați să fie pregătiți pentru o eventuală trilaterlaă Trump-Putin-Zelenski la final săptămânii
Macron are „convingerea intimă” că Putin nu vrea pacea, „vrea capitularea Ucrainei” / „Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine”
BREAKING Zelenski la Bruxelles: Negocierile de pace trebuie să fie trilaterale Ucraina-Rusia-SUA / Emisar american: Putin a acceptat garanţii de securitate şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” / Liderii europeni, printre care și Nicușor Dan, s-au consultat înainte de întâlnirea de luni cu Trump la Washington
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.