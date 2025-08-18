G4Media.ro
Diplomații europeni, informați de omologii americani să fie pregătiți pentru o trilaterală…

Foto: Pexels.com

Diplomații europeni, informați de omologii americani să fie pregătiți pentru o trilaterală Trump-Putin-Zelenski la sfârșitul săptămânii / Întâlnirea în trei, în funcție de rezultatul discuțiilor de luni de la Casa Albă (Sky News)

Diplomații europeni ar fi fost informați de omologii americani să fie pregătiți pentru o trilaterală Trump-Putin-Zelenski la sfârșitul săptămânii, care ar putea avea loc în funcție de rezultatul discuțiilor de luni de la Casa Albă, potrivit surselor Sky News.

Cu excepția unor schimbări de ultim moment, aliații SUA și UE au convenit ca întâlnirea să aibă loc în Europa.

În cadrul unei videoconferințe a „coaliției celor dispuși” din weekend, Giorgia Meloni a propus Roma ca locație, în timp ce Emmanuel Macron a propus Geneva.

Se pare că Zelenski și Trump preferă Roma, în special Vaticanul, dar Putin preferă Geneva.

Atât ministerul italian, cât și cel elvețian de externe insistă că sunt pregătiți să găzduiască discuțiile, iar diplomații UE evaluează și alte locații, printre care Budapesta și Helsinki.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

