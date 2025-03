Trump spune că promisiunea sa de a pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore a fost „sarcastică”

Președintele american Trump susține că nu a fost serios atunci când a afirmat în mod repetat că ar putea pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore în timpul campaniei sale prezidențiale, transmite Euronews.

Președintele american Donald Trump susține că a fost „puțin sarcastic” atunci când s-a lăudat în mod repetat, în campania sa prezidențială din 2024, că ar putea pune capăt războiului din Ucraina în doar 24 de ore, și chiar înainte de a-și prelua funcția.

Trump a fost întrebat cu privire la promisiunea sa din campania electorală în timpul unui interviu acordat unei instituții media americane, în timp ce administrația sa se străduiește să negocieze o soluție la aproape două luni de la începerea celui de-al doilea mandat al său.

„Ei bine, am fost puțin sarcastic când am spus asta”, a spus Trump într-un clip difuzat înainte de difuzarea episodului duminică. „Ceea ce am vrut să spun cu adevărat este că aș vrea să rezolv problema și cred că voi reuși”.

Declarația a fost o recunoaștere rară din partea lui Trump, care are un istoric de a face afirmații exagerate.

În mai 2023, Trump a declarat în cadrul unei conferințe de presă CNN: „Mor, rușii și ucrainenii. Vreau ca ei să nu mai moară. Și voi face asta – voi face asta în 24 de ore”.

„Acesta este un război care moare de nerăbdare să fie rezolvat. Îl voi rezolva chiar înainte de a deveni președinte”, a spus Trump în timpul dezbaterii sale din septembrie cu vicepreședintele de atunci Kamala Harris. „Dacă voi câștiga, când voi fi președinte ales, și ceea ce voi face este că voi vorbi cu unul, voi vorbi cu celălalt. Îi voi aduce împreună”.

Trump spune că primește „vibrații bune” de la președintele Rusiei, Vladimir Putin, în timp ce l-a salutat pe omologul său rus pentru că „dorește cu adevărat” pacea. Cel de-al 47-lea președinte al SUA a menționat, de asemenea, că el crede că un acord ar putea fi iminent.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, s-a aflat la Moscova în această săptămână pentru discuții privind o încetare temporară a focului propusă de SUA, pe care Ucraina a acceptat-o.

În interviu, Trump a fost, de asemenea, întrebat care ar fi planul în cazul în care Putin nu este de acord cu o încetare a focului în războiul pe care l-a început în urmă cu trei ani.

„Vești proaste pentru această lume pentru că mor atât de mulți oameni”, a spus Trump. „Dar eu cred, eu cred că va fi de acord. Chiar cred asta. Cred că îl cunosc destul de bine și cred că va fi de acord.”