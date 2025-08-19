G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Real Madrid debutează în noul sezon din Spania: Cine transmite la tv…

Sursa foto: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia
Kylian Mbappe / Sursa foto: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

Real Madrid debutează în noul sezon din Spania: Cine transmite la tv meciul cu Osasuna

Sportz19 Aug 0 comentarii

Real Madrid pornește marți la drum în noul sezon din LaLiga, iar ambițiile sunt aceleași ca întotdeauna: să cucerească titlul de campioană a Spaniei. Meciul de debut din noua stagiune va fi împotriva celor de la Osasuna.

  • Real Madrid vs Osasuna va avea loc marți, 19 august, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, meciul urmând să fie în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

Madridul a schimbat antrenorul (Carlo Ancelotti este între timp selecționerul Braziliei), iar mai mulți jucători au părăsit corabia „blanco”.

A venit Xabi Alonso, tehnician care a cunoscut gloria (a triumfat acum două sezoane în Bundesliga) alături de Bayer Leverkusen.

Sezonul 2024/2025 este unul de uitat pentru fanii madrileni. Echipa nu a câștigat vreun trofeu, asta în timp ce marea rivală FC Barcelona a câștigat titlul, Cupa Spaniei (3-2 tocmai contra Realului) și Supercupa Spaniei (5-2 cu Real).

La duelul cu ambițioasa echipă din Pamplona tehnicianul Madridului nu se va putea baza pe Bellingham, Camavinga, Endrick, Mendy (toți accidentați) și Rudiger (cartonaș roșu).

S-au disputat în prima etapă din LaLiga

Elche – Betis 1-1
Espanyol – Atletico Madrid 2-1
Athletic Bilbao – Sevilla 3-2
Celta Vigo – Getafe 0-2
Alaves – Levante 2-1
Valencia – Real Sociedad 1-1
Mallorca – Barcelona 0-3
Villarreal – Oviedo 2-0
Girona – Vallecano 1-3

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.