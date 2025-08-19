Real Madrid debutează în noul sezon din Spania: Cine transmite la tv meciul cu Osasuna
Real Madrid pornește marți la drum în noul sezon din LaLiga, iar ambițiile sunt aceleași ca întotdeauna: să cucerească titlul de campioană a Spaniei. Meciul de debut din noua stagiune va fi împotriva celor de la Osasuna.
- Real Madrid vs Osasuna va avea loc marți, 19 august, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, meciul urmând să fie în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.
Madridul a schimbat antrenorul (Carlo Ancelotti este între timp selecționerul Braziliei), iar mai mulți jucători au părăsit corabia „blanco”.
A venit Xabi Alonso, tehnician care a cunoscut gloria (a triumfat acum două sezoane în Bundesliga) alături de Bayer Leverkusen.
Sezonul 2024/2025 este unul de uitat pentru fanii madrileni. Echipa nu a câștigat vreun trofeu, asta în timp ce marea rivală FC Barcelona a câștigat titlul, Cupa Spaniei (3-2 tocmai contra Realului) și Supercupa Spaniei (5-2 cu Real).
La duelul cu ambițioasa echipă din Pamplona tehnicianul Madridului nu se va putea baza pe Bellingham, Camavinga, Endrick, Mendy (toți accidentați) și Rudiger (cartonaș roșu).
S-au disputat în prima etapă din LaLiga
Elche – Betis 1-1
Espanyol – Atletico Madrid 2-1
Athletic Bilbao – Sevilla 3-2
Celta Vigo – Getafe 0-2
Alaves – Levante 2-1
Valencia – Real Sociedad 1-1
Mallorca – Barcelona 0-3
Villarreal – Oviedo 2-0
Girona – Vallecano 1-3
🤍 La vuelta a casa siempre es especial…
✨ @XabiAlonso pic.twitter.com/p0OikYWShe
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2025
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @Osasuna pic.twitter.com/l3o3SkoJ8X
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2025
