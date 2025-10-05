UPDATE Polonia în alertă: A mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, la graniță cu țara NATO / Mai multe regiuni din Ucraina, bombardate masiv / Principalele instalații de gaz, avariate / Cel puțin 5 morți și 14 răniți

Polonia este în alertă duminică dimineață și a mobilizat avioane de luptă peste, după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, zonă aflată la graniță cu țara membră NATO.

Mai multe regiuni din Ucraina au fost bombardate masiv peste noapte, între care și Zaporojie, și Vinița. De asemenea, principalele instalații de gaz ucrainene au fost avariate.

Cel puțin cinci persoane au murit și alte 14 au fost rănite în urma atacului brutal al rușilor de sâmbătă noapte spre duminică dimineață.

The Kiev Independent transmite că în regiunea Liov (Lviv Oblast), patru persoane au fost ucise și alte patru rănite, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență pe Telegram.

Un parc industrial a luat foc în timpul unui atac cu rachete și drone asupra orașului Liov, a scris primarul Andriy Sadovyi pe Telegram. El a dat asigurări că pe acel teritoriu nu existau ținte militare.

Două districte din Liov nu au electricitate, iar transportul public a fost oprit temporar din cauza atacului, a precizat Sadovyi.

Liov a fost lovit timp de ore întregi peste noapte, în timp ce apărarea anti-aeriană trăgea cu furie în toate direcțiile pentru a respinge atacul, a mai declarat primarul din Liov, Andriy Sadovyi, citat de The New York Post.

Un martor a declarat pentru The Post că cel mai recent atac este „cu siguranță cel mai grav lovit suferit de Liov de la începutul războiului: ”Suntem sub un atac masiv de aproximativ 4 ore și încă mai continuă”, a spus sursa din Liov.

„Au fost folosite drone și două tipuri de rachete de croazieră. Nenumărate explozii au fost auzite pe parcursul acestor 4 ore și continuă chiar și acum. Fum negru și un miros puturos acoperă orașul, în timp ce apărarea antiaeriană este încă activă, iar zumzetul dronelor se aude chiar și în acest moment”, mai transmite sursa citată de publicația americană.

În orașul Zaporijia, cel puțin o persoană a fost ucisă și 10 au fost rănite, a scris guvernatorul Ivan Fedorov pe Telegram, citat de The Kiev Independent.

Forțele ruse au lansat drone și bombe aeriene asupra Zaporijia, lovind o întreprindere industrială și clădiri rezidențiale, a scris Ivan Fedorov. Atacul a întrerupt furnizarea de apă și electricitate în unele părți ale orașului.

Nu în ultimul rând, în Vinița, un atac rusesc a lovit o instalație civilă industrială, a raportat Administrația Militară Regională Vinița. Nu au existat răniți, raportează The Kiev Independent.

Atac masiv al rușilor asupra instalațiilor de gaz ucrainene, odată cu venirea frigului

Nu în ultimul rând, Reuters nota sâmbătă că Rusia a lansat 35 de rachete și 60 de drone asupra siturilor companiei de stat de gaze și petrol Naftogaz din regiunile Harkov și Poltava citându-l pe CEO-ul Sergii Koretskyi, adăugând că acesta a fost cel mai mare atac al războiului asupra producției de gaze.

„Ca urmare a acestui atac, o parte semnificativă a instalațiilor noastre a fost avariată. O parte din distrugeri este critică”, a scris el pe Facebook, adăugând că „nu exista nicio justificare militară” pentru această lovitură.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că forțele sale au efectuat atacuri masive peste noapte asupra infrastructurii de gaze și energie a Ucrainei, spunând că a vizat și instalații militare-industriale, mai transmite Reuters.

„Chiar înainte de începerea sezonului de încălzire, rușii caută modalități de a provoca mai mult rău poporului nostru,” a spus și președintele Volodimir Zelenski în discursul său de seară, adăugând că doar jumătate din salva de rachete a fost doborâtă.

Ucraina a intensificat importurile de gaze, temându-se de întreruperea livrărilor interne, și intenționează să stocheze 13,2 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze în depozite până la jumătatea lunii octombrie. Aceasta va include aproximativ 4,6 bcm de gaze importate.

