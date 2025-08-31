G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UPDATE O locomotivă CFR a luat foc în Gara Palas din Constanța…

locomotiva arsa cfr trenuri
sursa foto: ISU Dobrogea

UPDATE O locomotivă CFR a luat foc în Gara Palas din Constanța / Tracta 15 vagoane cu 1000 de pasageri

Articole31 Aug 0 comentarii

O locomotivă CFR a luat foc în Gara Palas din Constanța, transmite ISU Dobrogea citat de Info Sud-Est. Locomotiva tracta 15 vagoane cu pasageri.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

UPDATE 17:10 Aproximativ 1000 de persoane se află în cele 15 vagoane. Apelul la 112 a avut loc la 16:04, iar echipajele de intervenție au ajuns în trei minute. În momentul de față se așteaptă o locomotivă de schimb, mai transmit autoritățile.

știrea inițială

La faţa locului intervin detaşamentul Palas cu două ASAS şi un ecihpaj SMURD B2.

Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane, dar este încă pe linia de înaltă tensiune.

Pompierii intervin cu pulbere pentru stingerea incendiului.

Din fericire nu sunt victime care necesită îngrijiri medicale, mai transmit autorităţile.

ştire în curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Incendiu la locomotiva unui tren de marfă încărcat cu propilenă, în Gara Piatra Olt

Articole4 Mai 2023
0 comentarii
sursa foto: ISU Prahova

Traficul feroviar, oprit temporar în zona Brazi, în urma izbucnirii unui incendiu la o locomotivă în Gara Crivina

Articole22 Apr 2023
0 comentarii

Prahova: Incendiu la locomotiva unui tren de marfă / Vagoanele au fost decuplate de la locomotivă

Articole22 Apr 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.