UPDATE O locomotivă CFR a luat foc în Gara Palas din Constanța / Tracta 15 vagoane cu 1000 de pasageri

O locomotivă CFR a luat foc în Gara Palas din Constanța, transmite ISU Dobrogea citat de Info Sud-Est. Locomotiva tracta 15 vagoane cu pasageri.

UPDATE 17:10 Aproximativ 1000 de persoane se află în cele 15 vagoane. Apelul la 112 a avut loc la 16:04, iar echipajele de intervenție au ajuns în trei minute. În momentul de față se așteaptă o locomotivă de schimb, mai transmit autoritățile.

La faţa locului intervin detaşamentul Palas cu două ASAS şi un ecihpaj SMURD B2.

Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane, dar este încă pe linia de înaltă tensiune.

Pompierii intervin cu pulbere pentru stingerea incendiului.

Din fericire nu sunt victime care necesită îngrijiri medicale, mai transmit autorităţile.

