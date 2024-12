UPDATE Avionul ar fi fost doborât de ruși, care l-au confundat cu o dronă (The Guardian) / Un avion al Azerbaijan Airlines cu 67 de persoane la bord s-a prăbușit în Kazahstan / Cel puțin 30 de supraviețuitori, operațiunile de salvare continuă

Un avion al Azerbaijan Airlines cu 67 de persoane la bord s-a prăbușit în apropiere de orașul Aktau din Kazahstan, potrivit autorităților locale, citate de BBC.

UPDATE 18:48 Presa rusă citată de The Guardian a speculat că avionul ar fi putut fi doborât de apărarea aeriană rusă, care l-a confundat cu o dronă ucraineană. Canalul Telegram Fighterbomber, despre care se crede că este condus de căpitanul Ilya Tumanov din armata rusă, a difuzat un clip care arată ceea ce păreau a fi găuri, despre care unii au sugerat că seamănă cu tipul de pagubă cauzată de un bombardament sau de o explozie cu șrapnel. Fighterbomber a declarat că este puțin probabil ca găurile să fi fost cauzate de lovirea unei păsări.

An eyewitness video shows the moment an Azerbaijan Airlines passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan. A total of 73 people were on board, according to Azerbaijan Airlines.

