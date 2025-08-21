Centrul European al Consumatorilor din România a realizat un ghid online pentru închirierea de maşini în UE

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania), direcţie în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a pregătit un ghid online pentru consumatorii care doresc să închirieze o maşină în Uniunea Europeană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al ANPC, ghidul conţine informaţii şi recomandări identificate ca fiind importante pentru consumatori, ţinând cont de aspectele reclamate în peste cele 250 de reclamaţii primite pe această temă din anul 2024 până în prezent, care privesc: 31% – impunerea unor costuri/taxe suplimentare, 24% – anularea rezervării şi refuzul predării maşinii fie pentru lipsa unui card de credit, fie pentru ajungerea cu întârziere la locul de preluare a maşinii, 21% – retragere sau impunerea unor sume suplimentare pentru pretinse pagube apărute în timpul închirierii, 6% – probleme legate de plăţi, în general privind nereturnarea depozitului (garanţiei) după finalizarea închirierii fără probleme, 3% – probleme legate de asigurări/limite de răspundere.

Publicaţia poate fi accesată pe site-ul Centrului European al Consumatorilor din România, transmite Agerpres.

Noul ghid reuneşte, într-o formă succintă, cele mai importante informaţii pe care consumatorii trebuie să le cunoască atunci când doresc să închirieze o maşină în UE, de la momentul în care îşi pregătesc contractarea acestui serviciu şi până la cele de preluare a autoturismului sau de predare a lui, la finalul călătoriei.

„Reamintim consumatorilor că trebuie să citească foarte atent secţiunea „Termeni şi condiţii” a companiei de închirieri, pentru a şti înaintea plecării care sunt condiţiile necesar a fi îndeplinite de client pentru a încheia contractul. De asemenea, menţionăm că toate avertismentele şi recomandările pe care le reuneşte ghidul online sunt menite să atragă atenţia consumatorilor asupra posibilelor neplăceri care pot fi cauzate de lipsa de informaţii sau de neatenţie, în urma derulării unui contract de închiriere a unei maşini în UE”, se precizează în comunicat.

ECC Romania face parte din Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) care include 29 de centre din toate cele 27 de state membre ale UE plus Islanda, Norvegia. Centrele Europene ale Consumatorilor oferă informaţii, consiliere şi facilitează soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere.