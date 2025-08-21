Ucrainean arestat în Italia pentru sabotarea conductei Nord Stream / Bărbatul făcea parte dintr-un grup care a plasat explozibili pe instalații din Marea Baltică / Va fi extrădat în Germania

Poliția italiană a arrestat în provincia Rimini un cetățean ucrainean, Serhii K., suspectat de participare la sabotajul gazoductului Nord Stream în septembrie 2022, anunță presa italiană.

Potrivit Bild, ziar preluat de italieni, operațiunea italienilor a avut loc în noaptea de 21 august și a fost efectuată de carabinierii din Misano Adriatico în strânsă colaborare cu Serviciul pentru cooperare polițienească internațională, în baza unui mandat european de arestare emis la 18 august de Parchetul federal german.

Bărbatul ar fi făcut parte dintr-un grup care, în septembrie 2022, a plasat explozibili pe gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 în apropierea insulei daneze Bornholm din Marea Baltică.

Potrivit Parchetului Federal, Serhii K. a fost unul dintre coordonatorii operațiunii de sabotaj.

Grupul a pornit din Rostock la bordul unui iaht cu pânze, pentru a ajunge la locul atacului.

Potrivit reconstituirii anchetatorilor, relatată de Bild, iahtul a fost închiriat de o societate germană folosind documente false și prin intermediari. Serhii K. va fi acum extrădat din Italia în Germania și adus în fața unui judecător de instrucție.