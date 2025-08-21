G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucrainean arestat în  Italia pentru sabotarea conductei Nord Stream / Bărbatul făcea…

conducte, gazoducte, rusia, marea baltica, suedia, danemarca, germania, scurgeri, gaze, nord stream
Sursa foto: Twitter / Forsvaret (@forsvaretdk)

Ucrainean arestat în  Italia pentru sabotarea conductei Nord Stream / Bărbatul făcea parte dintr-un grup care a plasat explozibili pe instalații din Marea Baltică / Va fi extrădat în Germania

Analize21 Aug • 451 vizualizări 0 comentarii

Poliția italiană a arrestat în provincia Rimini un cetățean ucrainean, Serhii K., suspectat de participare la sabotajul gazoductului Nord Stream în septembrie 2022, anunță presa italiană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Bild, ziar preluat de italieni, operațiunea italienilor a avut loc în noaptea de 21 august și a fost efectuată de carabinierii din Misano Adriatico în strânsă colaborare cu Serviciul pentru cooperare polițienească internațională, în baza unui mandat european de arestare emis la 18 august de Parchetul federal german.

Bărbatul ar fi făcut parte dintr-un grup care, în septembrie 2022, a plasat explozibili pe gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 în apropierea insulei daneze Bornholm din Marea Baltică.

Potrivit Parchetului Federal, Serhii K. a fost unul dintre coordonatorii operațiunii de sabotaj.

Grupul a pornit din Rostock la bordul unui iaht cu pânze, pentru a ajunge la locul atacului.

Potrivit reconstituirii anchetatorilor, relatată de Bild, iahtul a fost închiriat de o societate germană folosind documente false și prin intermediari. Serhii K. va fi acum extrădat din Italia în Germania și adus în fața unui judecător de instrucție.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Polonia afirmă că importurile de gaze din Rusia nu ar trebui reluate niciodată

Analize27 Ian 2025
0 comentarii

Rusia face presiuni pentru a primi răspunsuri din partea Occidentului cu privire la exploziile de la Nord Stream

Analize3 Apr 2024
0 comentarii
conducte, gazoducte, rusia, marea baltica, suedia, danemarca, germania, scurgeri, gaze, nord stream
Sursa foto: Twitter / Forsvaret (@forsvaretdk)

The Washington Post: Un ofițer militar ucrainean de rang înalt a coordonat atacul asupra gazoductului Nord Stream/ Roman Chervinsky neagă și spune că sunt speculații răspândite de propaganda rusă

Analize11 Noi 2023
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.