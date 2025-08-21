Noua Zeelandă se confruntă cu cel mai dificil mediu de securitate din ultima perioadă, ce implică ameninţări tot mai mari de interferenţă străină şi spionaj, în special din partea Chinei

Noua Zeelandă se confruntă cu cele mai dificile provocări de securitate naţională din ultima perioadă, cu ameninţări tot mai mari de interferenţă străină şi spionaj, în special din partea Chinei, potrivit unui raport al serviciilor de informaţii publicat joi, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Raportul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Noii Zeelande (SIS) afirmă că a existat aproape sigur o activitate de spionaj nedetectată care dăunează intereselor ţării şi că alte state continuă să vizeze organizaţii, infrastructură şi tehnologie critice pentru a fura informaţii sensibile.

„Unele state, inclusiv China, Rusia şi Iran, sunt dispuse să se angajeze în activităţi ascunse sau înşelătoare pentru a influenţa discuţiile şi deciziile sau pentru a obţine acces la tehnologie şi informaţii care le pot ajuta să îşi atingă aceste obiective. Noua Zeelandă a fost vizată de unele dintre aceste activităţi”, se arată în raport.

China a fost un actor extrem de „asertiv şi puternic” în regiune şi a demonstrat atât dorinţa, cât şi capacitatea de a întreprinde activităţi de informaţii care vizează interesele naţionale ale Noii Zeelande, adaugă raportul.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei în Noua Zeelandă a declarat într-un e-mail că raportul este complet „nefondat, plin de părtinire ideologică şi de mentalitate de Război Rece”.

El a adăugat că Beijingul este dispus să continue să considere Noua Zeelandă un prieten şi un partener, dar în faţa unor „atacuri nefondate”, atunci când este necesar, „va lua măsuri ferme pentru a proteja interesele legitime” ale ţării.

Raportul, intitulat „Mediul privind ameninţarea la adresa securităţii Noii Zeelande”, este publicat anual ca parte a unei măsuri guvernamentale menite să informeze mai bine neozeelandezii despre riscurile cu care se confruntă ţara.

Noua Zeelandă, care face parte din Five Eyes, o alianţă între agenţiile de spionaj din cinci ţări, şi-a amplificat retorica în legătură cu influenţa tot mai mare a Chinei în regiune şi creşterea tensiunilor geopolitice şi a declarat joi că va cheltui 1,6 miliarde de dolari pentru a-şi consolida forţa de apărare.

Directorul general al Biroului de Comunicaţii şi Securitate al guvernului, Andrew Hampton, a declarat că ameninţările trebuie luate mult mai în serios decât sunt în prezent.

„Mediul de ameninţare se deteriorează, iar acest lucru are un impact direct asupra siguranţei şi securităţii noastre”, a spus el într-un comunicat publicat odată cu raportul.