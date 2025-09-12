Unul dintre cei 52 de deţinuţi eliberaţi joi de Aleksandr Lukaşenko a rămas în zona neutră şi a refuzat să părăsească Belarusul

Un bărbat, despre care se crede că este politicianul belarus de opoziţie Mikola Statkevici, a refuzat să treacă joi în Lituania împreună cu alţi deţinuţi graţiaţi şi eliberaţi la cererea preşedintelui american Donald Trump, a declarat pentru Reuters un reprezentant al opoziţiei belaruse din exil. Bărbatul în vârstă a rămas singur în zona neutră de la graniţa dintre Belarus şi Lituania, transmite News.ro.

Politicianul de opoziţie Mikola Statkevici a fost cea mai proeminentă figură dintre cei 52 de deţinuţi eliberaţi joi de liderul belarus Aleksandr Lukaşenko, la cererea preşedintelui american Donald Trump. El a fost singurul care a refuzat să treacă graniţa în Lituania vecină, unde ceilalţi deţinuţi eliberaţi au fost întâmpinaţi ulterior de oficiali americani şi lideri ai opoziţiei din Belarus la Ambasada SUA din Vilnius.

Nu era clar de ce Statkevici, în vârstă de 69 de ani, a refuzat să plece. Opoziţia exilată susţine că deţinuţii politici eliberaţi ar trebui să aibă dreptul de a rămâne în Belarus, în loc să se supună la ceea ce ea numeşte, de fapt, expulzări forţate.

„Este o adevărată dramă, deoarece Mikola Statkevici a refuzat categoric să părăsească Belarusul, iar ei încearcă să-l forţeze să plece”, a declarat pentru Reuters o figură proeminentă a opoziţiei din exil, Franak Viacorka. „Acest lucru arată cât de crud este regimul, deoarece nu le-a lăsat oamenilor nicio alegere între a rămâne sau a pleca”, adaugă el.

Liderul opoziţiei belaruse, Sviatlana Ţihanouskaia, a postat pe X că Statkevici „s-ar fi întors în Belarus”. Ea l-a numit „un adevărat erou al poporului” şi i-a urat „putere, siguranţă şi libertate”.

Imaginile transmise de camerele web de la frontieră îl arătau pe Statkevici, îmbrăcat în negru, aşezat pe un mic zid în zona neutră dintre posturile de frontieră ale celor două ţări. Însă în imaginile ulterioare, el dispăruse, aparent întors în Belarus.

Statkevici nu a putut fi contactat pentru a comenta.

„Nu i-am confirmat identitatea, nu i-am văzut documentele. Dar recent s-a întors în interiorul punctului de trecere a frontierei din Belarus, acum nu-l mai vedem. Nu a intrat în Lituania”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al poliţiei de frontieră lituaniene.

Există un precedent în care disidenţii belaruşi au refuzat să fie expulzaţi. În 2020, lidera protestelor pro-democraţie Maria Kalesnikava a devenit o eroină a opoziţiei când şi-a rupt paşaportul în bucăţi pentru a împiedica agenţii de securitate să o forţeze să treacă graniţa în Ucraina. Ea nu s-a numărat printre cei eliberaţi joi şi rămâne în închisoare.

Statkevici, care a candidat împotriva lui Lukaşenko la alegerile din 2010, a fost arestat în mai 2020 şi condamnat în 2021 la 14 ani de închisoare de maximă siguranţă pentru „organizarea de revolte”.

Grupul pentru drepturile omului Viasna afirmă că el s-a îmbolnăvit de pneumonie în 2022, a avut cinci perioade petrecute în izolare şi a fost privat în repetate rânduri de dreptul de a primi vizite şi pachete.