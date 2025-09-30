Uniunea Europeană va stimula alfabetizarea financiară şi oportunităţile de economii și investiţii pentru cetăţeni

Comisia Europeană a prezentat marţi două iniţiative majore menite să promoveze uniunea economiilor şi a investiţiilor şi să aducă beneficii concrete tuturor cetăţenilor UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Pachetul cuprinzător se axează pe îmbunătăţirea alfabetizării financiare pentru toţi şi în toate etapele vieţii şi introduce un plan pentru conturile de economii şi de investiţii (SIA) – un instrument menit să simplifice investiţiile şi să le facă mai accesibile tuturor, transmite Agerpres.

Strategia privind alfabetizarea financiară urmăreşte să îi ajute pe cetăţeni să ia decizii financiare solide, îmbunătăţindu-le, în cele din urmă, bunăstarea, securitatea financiară şi independenţa. Cu o combinaţie adecvată de cunoştinţe şi competenţe financiare, cetăţenii pot să îşi îmbunătăţească bugetul, să evite escrocheriile şi fraudele, să economisească mai eficient şi să se simtă mai bine pregătiţi să investească pentru viitorul lor. Nivelurile de alfabetizare financiară rămân scăzute în UE – mai puţin de o cincime dintre cetăţenii UE au un nivel ridicat de alfabetizare financiară (Eurobarometru 2023), cu diferenţe semnificative între statele membre. Prin urmare, strategia include măsuri de creştere a gradului de conştientizare financiară pentru toţi cetăţenii şi de sprijinire a eforturilor statelor membre de îmbunătăţire a alfabetizării financiare, a precizat Executivul comunitar.

Strategia Comisiei privind alfabetizarea financiară se bazează pe patru piloni care se consolidează reciproc. Astfel, în domeniul „Coordonare şi bune practici”, Comisia va reuni părţile interesate pentru a facilita învăţarea reciprocă a iniţiativelor naţionale şi internaţionale de succes în materie de alfabetizare financiară şi pentru a încuraja adoptarea celor mai bune practici de către statele membre, inclusiv a acţiunilor care vizează nevoile unor grupuri specifice.

Pe segmentul „Comunicare şi sensibilizare: Comisia va lansa o campanie de alfabetizare financiară la nivelul UE, care completează şi amplifică eforturile naţionale de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la aspectele financiare.

Pentru finanţarea iniţiativelor de alfabetizare financiară, inclusiv a cercetării, Comisia va încuraja statele membre să utilizeze instrumentele de finanţare existente ale UE pentru a sprijini iniţiativele de alfabetizare financiară şi cercetarea, iar pentru monitorizarea progreselor şi evaluarea impactului, Executivul comunitar va efectua sondaje Eurobarometru periodice şi va încuraja statele membre să dezvolte instrumente de evaluare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce priveşte nivelurile de alfabetizare financiară.

O componentă esenţială a asigurării independenţei financiare este posibilitatea cetăţenilor de a gestiona mai bine economiile şi de a acumula bogăţie în timp, inclusiv prin investiţii pe pieţele de capital. Cetăţenii UE au una dintre cele mai mari rate de economisire din lume, dar adesea nu profită la maximum de economiile lor. Strategia privind alfabetizarea financiară va sensibiliza cetăţenii cu privire la modul în care îşi pot planifica şi utiliza mai bine economiile, precum şi cu privire la modul în care pot înţelege riscurile şi oportunităţile de investiţii.

Dincolo de cunoaştere, cetăţenii au nevoie, de asemenea, de oportunităţi de investiţii simple şi accesibile. Pentru a aborda acest aspect, pachetul de marţi include, de asemenea, un plan pentru conturile de economii şi de investiţii (SIA), sub forma unei recomandări a Comisiei adresate statelor membre.

ASI sunt conturi furnizate de furnizori de servicii financiare autorizaţi, chiar şi online, care permit investitorilor de retail să investească în instrumente ale pieţelor de capital. Aceste conturi sunt adesea însoţite de stimulente fiscale şi de proceduri fiscale simplificate, ceea ce le face o opţiune atractivă pentru cetăţeni. EID vor promova o cultură a investiţiilor mai puternică în rândul cetăţenilor UE şi vor transforma modul în care aceştia interacţionează cu pieţele de capital. EID pot permite cetăţenilor să obţină un randament mai mare al economiilor lor, în comparaţie cu păstrarea lor în depozite bancare, menţinând în acelaşi timp controlul deplin asupra produselor financiare sau a sectoarelor economice în care aleg să investească. Deşi investiţiile implică riscuri, acestea pot fi gestionate prin diversificare şi printr-o abordare a investiţiilor pe termen lung, informează Executivul comunitar.

Prin transferarea unora dintre economiile lor în investiţii mai productive, cetăţenii pot facilita, de asemenea, finanţarea întreprinderilor, stimulând creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în întreaga Europă, în conformitate cu obiectivele uniunii economiilor şi investiţiilor. Investiţiile în economia europeană le permit să contribuie la agenda UE privind competitivitatea şi să beneficieze de pe urma acesteia.

În unele ţări din UE, au fost deja puse în aplicare evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile, deşi caracteristicile specifice ale acestor iniţiative pot varia destul de mult. Comisia recomandă statelor membre să introducă evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile acolo unde acestea nu există încă şi să consolideze cadrele existente prin încorporarea celor mai bune practici din întreaga Europă şi din întreaga lume. Pe baza acestor experienţe de succes, Comisia consideră că ASI ar trebui să includă mai multe caracteristici-cheie, în special: o gamă largă de furnizori de servicii financiare autorizaţi (cum ar fi băncile, firmele de investiţii, neobrokerii), inclusiv cei transfrontalieri, ar trebui să poată oferi evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile, stimulând concurenţa şi inovarea.

De asemenea, potrivit CE, ar trebui vizată simplitatea (furnizorii ar trebui să ofere o experienţă de utilizare simplă, fiabilă şi uşor accesibilă pentru investitorii de retail, atât online, cât şi offline, care să asigure continuitatea cumpărării şi vânzării de active în cadrul unei evaluări a impactului asupra dezvoltării durabile) şi flexibilitatea (investitorilor de retail ar trebui să li se permită să deschidă mai multe conturi, inclusiv la furnizori diferiţi, şi nu ar trebui să se confrunte cu comisioane excesive sau cu procese greoaie atunci când îşi transferă portofoliile).

În plus, trebuie avute în vedere oportunităţile extinse de investiţii: ASI ar trebui să ofere investiţii în diverse produse, cum ar fi acţiuni, obligaţiuni şi fonduri de investiţii, permiţând cetăţenilor să îşi diversifice portofoliile în funcţie de clasele de active, emitenţi, zone geografice ale producătorilor şi profiluri de risc, excluzând în acelaşi timp produsele extrem de riscante sau complexe. Furnizorii de ASI sunt încurajaţi să ofere cetăţenilor opţiuni de investiţii care să le permită să îşi canalizeze investiţiile în economia UE pentru a contribui la priorităţile strategice ale UE.

De asemenea, ar trebui vizate stimulente fiscale, esenţiale pentru încurajarea evaluărilor impactului asupra dezvoltării durabile şi pentru realizarea unei participări mai largi a investitorilor individuali, şi procesul de impozitare simplificată. Astfel, procedurile fiscale simplificate, inclusiv recurgerea la furnizorii de ASI pentru declaraţiile fiscale, pot aduce mari beneficii investitorilor de retail.

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre şi cu părţile interesate pentru a pune în aplicare Strategia privind alfabetizarea financiară şi pentru a monitoriza adoptarea Recomandării sale privind un cont de economii şi de investiţii, astfel încât cetăţenii Europei să aibă încredere în gestionarea banilor şi a economiilor lor, să aibă un acces mai bun la oportunităţi de investiţii şi să prospere din punct de vedere financiar.