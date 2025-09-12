Uniunea Europeană a prelungit sancţiunile împotriva unor oficiali și entităţi din Rusia care contribuie la efortul de război împotriva Ucrainei
Uniunea Europeană a prelungit vineri sancţiunile împotriva unor oficiali şi entităţi din Rusia care contribuie la efortul de război împotriva Ucrainei, au declarat surse diplomatice agenţiei de știri France Presse, citate de Agerpres.
Sancţiunile trebuie reînnoite o dată la şase luni, prin decizia unanimă a celor 27 de state membre ale Uniunii.
Sunt vizate peste 2500 de persoane şi entităţi ruse, companii şi altele, inclusiv preşedintele Vladimir Putin. Acestora li se blochează activele din UE, iar persoanelor fizice li se interzice de asemenea accesul pe teritoriul european.
