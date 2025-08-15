Un turist dat dispărut în Sinaia, găsit decedat într-o râpă
Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit informaţiilor comunicate de Salvamont Sinaia, salvamontiştii au intervenit pentru recuperarea trupului neînsufleţit al turistului dintr-o zonă cu teren dificil.
Cadavrul a fost găsit de către poliţişti, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Sinaia.
Persoana decedată este un bărbat de 54 de ani din Mioveni, care era cazat la un hotel din Sinaia. Turistul, care obişnuia să consume alcool, a fost dat dispărut după ce nu a mai răspuns la telefon, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.