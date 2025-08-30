Un tribunal din SUA a hotărât că multe dintre tarifele globale impuse de Trump sunt ilegale

O curte de apel din SUA a hotărât că majoritatea tarifelor impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale, creând un potențial conflict juridic care ar putea da peste cap agenda sa de politică externă, scrie BBC.

Hotărârea afectează așa-numitele tarife „reciproce” ale lui Trump, impuse majorității țărilor din întreaga lume, precum și alte tarife aplicate Chinei, Mexicului și Canadei.

Într-o decizie de 7-4, Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal a respins argumentul lui Trump conform căruia tarifele au fost permise în temeiul unei legi privind puterile economice de urgență, calificându-le drept „invalide deoarece contravin legii”.

Decizia nu va intra în vigoare până la 14 octombrie, pentru a da administrației timp să solicite Curții Supreme a SUA să analizeze acest caz.

Trump a criticat curtea de apel și hotărârea sa pe rețeaua sa socială Truth, spunând: „Dacă ar fi lăsată să rămână în vigoare, această decizie ar distruge literalmente Statele Unite ale Americii”.

El a scris: „Astăzi, o Curte de Apel extrem de partizană a spus în mod incorect că Tarifele noastre ar trebui să fie eliminate, dar ei știu că Statele Unite ale Americii vor câștiga în cele din urmă”.

„Dacă aceste tarife ar fi eliminate vreodată, ar fi un dezastru total pentru țară. Ne-ar face slabi din punct de vedere financiar, iar noi trebuie să fim puternici”.

Trump a justificat tarifele în temeiul International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), care îi conferă președintelui puterea de a acționa împotriva amenințărilor „neobișnuite și extraordinare”.

Trump a declarat o urgență națională privind comerțul, argumentând că dezechilibrul comercial a fost dăunător pentru securitatea națională a SUA. Însă instanța a decis că impunerea tarifelor nu face parte din mandatul președintelui și că stabilirea taxelor este „o putere centrală a Congresului”.

În hotărârea sa de 127 de pagini, Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal a declarat că IEEPA „nu menționează tarifele (sau oricare dintre sinonimele acestora) și nici nu are garanții procedurale care să conțină limite clare ale puterii președintelui de a impune tarife”.

Prin urmare, puterea de a impune taxe și tarife aparține în continuare Congresului, a hotărât instanța, iar IEEPA nu poate trece peste acesta.

Curtea a scris că este puțin probabil ca, atunci când Congresul a adoptat legea în 1977, să fi avut intenția de „a se îndepărta de practica sa anterioară și de a acorda președintelui o autoritate nelimitată de a impune tarife”.

„Ori de câte ori Congresul intenționează să delege președintelui autoritatea de a impune tarife, o face în mod explicit, fie prin utilizarea unor termeni neechivoci precum tarif și taxă, fie printr-o structură generală care arată clar că Congresul se referă la tarife”, au scris judecătorii.

Hotărârea vine ca răspuns la două procese intentate de mici întreprinderi și de o coaliție de state americane.

Acestea au fost introduse după ordinele executive ale lui Trump din aprilie, care au impus un tarif de bază de 10 % pentru aproape toate țările din lume, precum și tarife „reciproce” menite să corecteze dezechilibrele comerciale cu zeci de țări. Trump a declarat această dată drept „ziua eliberării” Americii de politicile comerciale neloiale.

În mai, Curtea de Comerț Internațional din New York a declarat că tarifele sunt ilegale. Această decizie a fost suspendată pe durata procesului în apel.

În plus față de aceste tarife, hotărârea de vineri anulează și tarifele impuse Canadei, Mexicului și Chinei.

Cu toate acestea, decizia nu se aplică altor tarife, precum cele impuse pe oțel și aluminiu, care au fost introduse în temeiul unei alte autorități prezidențiale.

Înaintea deciziei, avocații Casei Albe au susținut că invalidarea tarifelor ar duce la un colaps financiar în stilul celui din 1929, o prăbușire a pieței bursiere care a condus la Marea Depresiune.

„Revocarea bruscă a autorității tarifare a președintelui în temeiul IEEPA ar avea consecințe catastrofale pentru securitatea noastră națională, politica externă și economie”, au scris aceștia într-o scrisoare.

„Președintele consideră că țara noastră nu ar fi în măsură să ramburseze trilioanele de dolari pe care alte țări s-au angajat deja să le plătească, ceea ce ar putea duce la ruină financiară”.

Hotărârea ridică, de asemenea, semne de întrebare cu privire la acordurile pe care unele națiuni le-au încheiat cu SUA pentru reducerea tarifelor vamale.

Cei nouă judecători ai instanței supreme, dacă sunt de acord să examineze cazul, ar putea evalua dacă programul tarifar expansiv al lui Trump este un alt exemplu de depășire a atribuțiilor prezidențiale sau este suficient de fundamentat în lege și în autoritatea prezidențială.

Chiar dacă curtea de apel i-a administrat președintelui o înfrângere, Casa Albă se poate consola cu faptul că doar trei dintre cei 11 judecători ai curții au fost numiți de republicani.

Curtea Supremă are șase judecători numiți de republicani, dintre care trei au fost selectați chiar de Trump.