Un studiu identifică modul în care malaria poate duce la apariția cancerului la copii

Noi date publicate în The Journal of Immunology au dezvăluit rolul infecției cu Plasmodium falciparum (malarie) în dezvoltarea limfomului Burkitt (BL), cel mai frecvent tip de cancer infantil din Africa ecuatorială și Noua Guinee. BL a fost asociat cu malaria cauzată de P. falciparum încă din 1958, însă mecanismul prin care aceasta ducea la cancer a rămas un mister.

„Faptul că știm acum că malaria are un rol direct în creșterea riscului de cancer infantil înseamnă că măsurile de reducere a poverii malariei cu P. falciparum în Africa ar putea reduce și incidența limfomului Burkitt”, a declarat dr. Rosemary Rochford, profesor distins de imunologie și microbiologie la University of Colorado Anschutz School of Medicine, care a condus studiul.

BL este un cancer care afectează celulele B, componente esențiale ale sistemului imunitar responsabile de producerea anticorpilor. Deși BL este un cancer rar la nivel global, prevalența sa este de zece ori mai mare în zonele cu prezență constantă a malariei cu P. falciparum. Cinci specii diferite de Plasmodium pot cauza malarie la oameni, însă doar P. falciparum este asociată cu BL.

Studiul a descoperit o expresie semnificativ crescută a unei enzime numite AID (citidină deaminază indusă de activare) în celulele B în timpul infecției cu P. falciparum la copii. Potrivit cercetătorilor, aceasta indică rolul direct al malariei cu P. falciparum în apariția BL, datorită rolului esențial al AID în dezvoltarea acestui tip de cancer.

Un semn distinctiv al BL este translocația genei MYC, o mutație genetică prin care ADN-ul se rupe de pe un cromozom și se atașează altuia. Enzima AID este esențială pentru translocația MYC, motiv pentru care prezența sa la pacienții cu malarie indică implicarea directă a malariei cu P. falciparum în BL.

Studiul a evaluat sângele copiilor cu malarie necomplicată pentru nivelurile de AID și le-a comparat cu cele ale copiilor fără malarie. Malarie necomplicată înseamnă prezența unor simptome nespecifice, precum febră, frisoane, transpirații, dureri de cap, greață și/sau vărsături, fără semne de disfuncție severă a organelor.

Nivelurile de AID au fost semnificativ crescute în celulele B ale copiilor cu malarie necomplicată, iar enzima s-a dovedit a fi complet funcțională. Funcționalitatea crescută a AID susține, de asemenea, rolul malariei cu P. falciparum în provocarea BL.

Dr. Rochford speră că „acest studiu va contribui la literatura de specialitate care subliniază rolul critic al enzimei AID în etiologia limfomului Burkitt și, potențial, în alte limfoame non-Hodgkin”.

Dr. Rochford și echipa sa continuă această cercetare, evaluând alte efecte ale infecției cu P. falciparum asupra funcției imunitare la copii și modul în care acestea creează un mediu favorabil dezvoltării cancerului.