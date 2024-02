Un student din Sibiu și-a deschis propria afacere după ce a accesat fonduri europene de 60.000 de euro / A creat o sală de jocuri cu tehnologie VR și podea interactivă / ”Am căutat un loc unde să merg să mă joc…”

Ștefan are 23 de ani și este student la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, iar în toamna anului trecut și-a deschis propria afacere pe care a ales să o numească Light It Up, relatează Turnul Sfatului.

Prin intermediul unui proiect pe fonduri europene, tânărul a deschis un loc în care oamenii pot lua parte la jocuri de societate interactive. Practic, Light It Up este împărțit în două încăperi, într-una găsim jocuri cu tehnologie VR, iar în cealaltă o podea interactivă.

Ștefan este din Brașov, a studiat doi ani informatica la București, iar în al treilea an de facultate a decis să se mute la Sibiu pentru a-și putea deschide afacerea.

„Am studiat informatica la București și m-am mutat la informatică aici, la Sibiu, în anul trei de facultate, iar acum sunt student la master. O condiție a acestui program de finanțare pe care l-am accesat era ca proiectul să fie într-o zonă mai puțin dezvoltată din România, în afara Bucureștiului. Am ales Sibiul pentru că mai aveam aici prieteni, dar și rude.

Totul a început în cadrul facultății, atunci când am găsit pe un canal de socializare un link către un curs de antreprenoriat, la sfârșitul căruia era și concursul de dosare și proiecte. S-a aliniat cu ideea mea pentru că am căutat la un moment dat pe internet un loc unde să merg să mă joc și când am văzut că nu găseam, mi-am dorit să-l implementez eu. M-a ajutat finanțarea foarte mult și am prins astfel și mai mult curaj”, a spus tânărul despre începuturile afacerii sale.