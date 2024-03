VIDEO Noua generație de fermieri: Cum arată o făbricuță de 100.000 de euro, bani europeni, din Mărginimea Sibiului, unde se produce miere biologică naturală / ”De la doi stupi a început totul”

La începutul acestei luni Guvernul României oferea Papei Francisc, în cadrul unei vizite oficiale, mai multe borcane cu miere ecologică produsă în Mărginimea Sibiului.

Turnul Sfatului a vizitat mica făbricuță a Herța Bio Apicole din satul Galeș pentru a vedea cum se produce mierea biologică naturală într-o fabrică în care s-au investit 100.000 de euro, fonduri europene.

”Acum trei ani de zile am reușit să accesăm fonduri europene în valoare de 100.000 de euro prin care am pus la punct o linie de ambalare și îmbuteliere profesională, la cele mai înalte standarde. Am lucrat printr-un proiect POCU (Programul Operațional Capital Uman n. r.) pe întreprinderi sociale. Adică am vrut să întoarcem din ceea ce facem și producem noi societății, să fim parte din comunitate și să ajutăm cumva comunitatea. Pentru un apicultor este extrem de greu să reușești așa ceva, sunt greu de accesat fondurile și mai ales să ajungi la un astfel de buget. Suntem foarte mândri că am reușit să facem asta și acum putem pune pe masă un produs sută la sută natural”, a explicat Cosmin Herța.

Noua linie de producție are o capacitate de până la o tonă de miere de pe zi, însă totul a pornit cu doi stupi. Doi stupi și multă pasiune.

”În momentul în care am lăsat munca la oraș și am venit la Galeș, în grădina aceasta era plin de flori. În perioada de primăvară este o nebunie de miresme, de flori, de culoare… Eu eram mâncător de miere, consumam produse apicole și polen. În momentul acela am avut o revelație, s-a declanșat ceva în mine și mi-am luat doi stupi. De la doi stupi a început totul. Mi i-am pus în grădină și am descoperit un microb… Dacă nu-ți place apicultura nu poți să faci asta. Am început de la doi, am crescut treptat la 25, 30, 40, 80 și acum am ajuns la 100 de familii. 100 de familii de cules, adică de producție”, povestește Cosmin Herța.

