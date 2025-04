Un student activist palestinian a fost arestat în timp ce dădea interviu pentru obținerea cetățeniei americane

Un participant la mobilizarea studenților palestinieni din Statele Unite a fost arestat luni, 14 aprilie, de către ofițerii de imigrări într-un birou unde venise pentru un interviu în vederea naturalizării sale, potrivit unor surse concordante, citate de BFM TV.

Mohsen Mahdawi, născut într-o tabără de refugiați palestinieni din Cisiordania ocupată de Israel, deține o „carte verde” de rezident permanent în Statele Unite din 2015, au declarat avocații săi în documentele judiciare.

El este, de asemenea, cofondator al unui grup de studenți palestinieni la Universitatea Columbia din New York, împreună cu Mahmoud Khalil, o figură a mobilizării studențești pro-palestiniene în Statele Unite, pe care administrația Trump încearcă să îl deporteze de la arestarea sa la 8 martie, potrivit acelorași surse.

„Astăzi, Mohsen Mahdawi din White River Junction, Vermont, a intrat într-un birou de imigrare pentru ceea ce ar fi trebuit să fie ultimul pas în procesul său de naturalizare”, au afirmat într-o declarație trei aleși americani din statul din nord-est, inclusiv senatorul de stânga Bernie Sanders.

„În schimb, el a fost arestat și luat în cătușe de indivizi înarmați care purtau haine civile și măști”, protestează ei, denunțând o situație “imorală, inumană și ilegală” și cerând eliberarea imediată a lui Mohsen Mahdawi.

Mohsen Mahdawi of White River Junction, Vermont was illegally detained by ICE during what was supposed to be the final step in his citizenship process.

Mr. Mahdawi, a legal resident of the US, must be afforded due process under the law and immediately released from detention. pic.twitter.com/URoGmqa7Td

— Bernie Sanders (@SenSanders) April 14, 2025