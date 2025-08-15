Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca / Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat, a anunţat poliţia daneză, conform Reuters.
„O persoană şi-a pierdut viaţa şi mai multe au fost rănite într-un accident feroviar în apropiere de Bjerndrup” în sud-vestul ţării, a scris poliţia daneză într-un comunicat, precizând că în accident au fost implicate un tren de mare viteză şi un utilaj agricol.
Două persoane au fost transportate la spital cu elicopterul, a menţionat poliţia.
Coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, a anunţat compania naţională a căilor ferate Banedanmark.
Potrivit presei locale, cel puţin două vagoane ale trenului care făcea legătura între Copenhaga şi Sonderborg au deraiat.
Compania feroviară DSB a anunţat că la bord se aflau aproximativ 95 de persoane, între care elevi de la o şcoală din Sonderborg.
