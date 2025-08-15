G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca /…

accident-tren-danemarca.
Screenshot

Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca / Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat

Articole15 Aug 0 comentarii

O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat, a anunţat poliţia daneză, conform Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„O persoană şi-a pierdut viaţa şi mai multe au fost rănite într-un accident feroviar în apropiere de Bjerndrup” în sud-vestul ţării, a scris poliţia daneză într-un comunicat, precizând că în accident au fost implicate un tren de mare viteză şi un utilaj agricol.

Două persoane au fost transportate la spital cu elicopterul, a menţionat poliţia.

Coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, a anunţat compania naţională a căilor ferate Banedanmark.

Potrivit presei locale, cel puţin două vagoane ale trenului care făcea legătura între Copenhaga şi Sonderborg au deraiat.

Compania feroviară DSB a anunţat că la bord se aflau aproximativ 95 de persoane, între care elevi de la o şcoală din Sonderborg.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.