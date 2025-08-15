G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Ministrul Apărării anunță că președintele Nicușor Dan nu va merge la…

nicusor dan alegeri prezidentiale 2025 turul 2
sursa foto: Inquam Photos / George Calin

VIDEO Ministrul Apărării anunță că președintele Nicușor Dan nu va merge la Constanța, de Ziua Marinei / ”Va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi”

Articole15 Aug 2 comentarii

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că preşedintele Nicuşor Dan „înţelege foarte bine” importanţa Armatei Române şi este „implicat direct” în partea de planificare şi înzestrare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a declarat, vineri, Moşteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

Moșteanu a precizat că şeful statului nu va fi prezent la festivităţile de la Constanţa, dar „va fi alături de români în altă parte”.

„Domnul presedinte m-a anunţat ca nu o să vina la Zua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a adăugat ministrul Apărării.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. Nu-i nimic. Il intelegem. Nici de ziua imnului nu s-a sinchisit sa transmita macar un mesaj. Asa e el. E presedintele Romaniei si al romanilor, dar se pare ca nu prea Ii place de ei, de tara, de simboluri, de traditii, etc….Azi e ziua Marinei si el e in concediu. Pai pe 1 decembrie sa inteleg ca o sa fie la golf sau ceva in genu’.

  2. Specialii pot defila doar in fata rudelor lor.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.