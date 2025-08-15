VIDEO Ministrul Apărării anunță că președintele Nicușor Dan nu va merge la Constanța, de Ziua Marinei / ”Va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că preşedintele Nicuşor Dan „înţelege foarte bine” importanţa Armatei Române şi este „implicat direct” în partea de planificare şi înzestrare, transmite Agerpres.

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a declarat, vineri, Moşteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

Moșteanu a precizat că şeful statului nu va fi prezent la festivităţile de la Constanţa, dar „va fi alături de români în altă parte”.

„Domnul presedinte m-a anunţat ca nu o să vina la Zua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a adăugat ministrul Apărării.