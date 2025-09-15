Un soldat britanic a fost inculpat în legătură cu uciderea de civili în Irlanda de Nord în 1972

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procesul singurului soldat britanic inculpat în legătură cu uciderea a 13 civili neînarmaţi în 1972, în timpul unui protest pentru drepturi civile în Irlanda de Nord, a început luni la Belfast, la peste o jumătate de secol de la evenimentele cunoscute ca „Bloody Sunday” (Duminica însângerată), relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Soldatul, prezentat doar ca Soldat F, este acuzat de uciderea a doi bărbaţi şi de tentativă de ucidere a altor cinci, când membrii unui regiment al armatei britanice au deschis focul în oraşul nord-irlandez Londonderry.

Rămâne cel mai grav incident armat din cele trei decenii de violenţă sectară între naţionaliştii ce doreau o Irlandă unită, unioniştii pro-britanici care doreau să rămână parte a Regatului Unit şi forţele britanice. Un acord de pace din 1998 a pus capăt în mare măsură vărsării de sânge.

După ani de campanii ale familiilor victimelor, procurorii au decis în 2019 că nu există suficiente dovezi pentru a pune sub acuzare alţi 16 foşti soldaţi. Au continuat însă acuzaţiile împotriva „soldatului F”, care luni a stat în boxa acuzaţilor înconjurat din patru părţi de cearşafuri negre şi cu un microfon atârnat de tavan.

Avocaţii acuzării au declarat că dosarul se concentrează pe împuşcarea a şapte dintre civili, în timp ce aceştia încercau să fugă printr-o curte.

„Deschiderea focului a fost inutilă şi gratuită şi a fost făcută cu intenţia de a ucide”, a declarat Tribunalului regal din Belfast Louis Mably, avocat al acuzării.

Soldat F a pledat deja „nevinovat” pentru cele şapte capete de acuzare.

Înainte de începerea procedurilor, rudele unora dintre victime au mărşăluit spre tribunal ţinând în mână fotografii cu cei ucişi şi un banner pe care scria „spre justiţie”.

Guvernul britanic şi-a cerut scuze în 2010 pentru acele crime „nejustificate şi nejustificabile”, după ce o anchetă judiciară a constatat că victimele erau nevinovate şi nu reprezentau nicio ameninţare pentru armată.

Soldat F a fost pus sub acuzare în 2019, dar procurorii au decis iniţial să nu meargă mai departe de teamă că probele cheie ar putea fi declarate inadmisibile, după ce un proces similar a eşuat din cauza unor aspecte legate de admisibilitatea probelor. Înalta Curte a Irlandei de Nord a anulat decizia de a opri procesul în 2022, după o contestaţie depusă de familiile victimelor.