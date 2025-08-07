G4Media.ro
Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs în largul coastelor nord-estice ale Taiwanului

Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs în largul coastelor nord-estice ale Taiwanului

Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi la 128 de kilometri depărtare de coastele nord-estice ale Taiwanului, a anunţat Administraţia Centrală de Meteorologie din acest teritoriu insular, potrivit căreia nu au fost raportate deocamdată pagube materiale, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Seismul, care a zguduit mai multe clădiri din Taipei, capitala Taiwanului, s-a produs la adâncimea de 88,1 kilometri.


