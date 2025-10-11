Italianul Davide Massa va arbitra meciul decisiv dintre România și Austria, din preliminariile CM 2026

Davide Massa va conduce de la centru partida dintre România și Austria, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026, transmite uefa.com. Duelul are loc pe Arena Națională, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Meciul va fi Live Text pe G4Media.ro și în direct pe Antena 1.

Massa (44 de ani) va fi ajutat de asistenții Filippo Meli şi Stefano Alassio, în timp ce rezervă va fi Simone Sozza.

În Camera VAR se vor afla Michael Fabbri şi Rosario Abisso.

De știut:

Davide Massa a mai condus meciul tricolorilor cu Elveția, din noiembrie 2023, din preliminariile Euro 2024. România s-a impus la acel moment cu 1-0.

Grupa H, clasament

1 Austria 15 puncte / 5 meciuri

2 Bosnia-Herțegovina 13 / 6 meciuri

3 România 7 / 5 meciuri

4 Cipru 5 / 6 meciuri

5 San Marino 0 / 6 meciuri.

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino 10-0

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.

Barajul e compus din semifinală și finală, meciuri într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai lejer.