Marș comemorativ la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: „Cei 65 merită dreptate” / „Infecțiile nosocomiale încă fac victime, mor bebeluși în spitale”

Pe 30 octombrie 2025, la 10 ani de la incendiul de la clubul Colectiv, Rezistența și Asociația MEA organizează un eveniment comemorativ în Piața Universității, București. Evenimentul, deschis publicului, va începe la ora 18:00, iar participanții vor pleca într-un marș către fostul club la ora 19:00.

Tragedia din 30 octombrie 2015 a curmat 65 de vieți, iar la un deceniu de la eveniment, organizatorii acuză că responsabilitatea pentru victime nu a fost pe deplin trasă la răspundere, dosarele fiind închise sau sentințele anulate.

„La 10 ani mai târziu (după Colectiv-n.red), corupția încă ucide în România. Infecțiile nosocomiale încă fac victime, mor bebeluși în spitale. Nu există încă o șansă reală de tratament și recuperare pentru marii arși. (…) România merită ca toți cei care au făcut posibilă tragedia de la #colectiv să fie trași la răspundere”, au transmis organizatorii.

Evenimentul își propune să păstreze vie memoria victimelor și să atragă atenția asupra lipsei de reforme în sistemul de sănătate, după morțile copiilor de la spitalul din Iași, și asupra necesității responsabilizării celor vinovați.

Motto-ul marșului este: „The day we give in is the day we die”.

În Dosarul Colectiv, fostul primar Cristian Popescu Piedone, inițial condamnat în 2022 la patru ani de închisoare, a fost achitat în 2023 de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a dispus și anularea formelor de executare emise anterior. Astfel, sentința definitivă din 2019 a fost desființată, iar Piedone a fost eliberat din închisoare și repus în funcție ca primar al Sectorului 5 din București.

Marșul este legat și de situația din spitale. La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, șase copii cu afecțiuni preexistente au decedat pe 27 septembrie, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială. În total, nouă copii au fost infectați, iar alți trei au supraviețuit. Ministerul Sănătății a demis conducerea spitalului, iar o anchetă epidemiologică este în desfășurare. În perioada 2020–2024, în spitale din România au decedat 650 de pacienți din cauza infecțiilor nosocomiale, iar autoritățile au recunoscut că numărul real ar putea fi mai mare, din cauza subraportări.