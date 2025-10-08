Un raport CIA declasificat arată că Joe Biden nu a vrut ca informațiile care arătau îngrijorările ucrainenilor privind legăturile „corupte” de afaceri ale familiei sale să fie difuzate (Fox News)

Fostul vicepreședinte Joe Biden i-a spus CIA-ului în 2015 că ar „prefera cu tărie” ca un raport de informații care documenta îngrijorările oficialilor ucraineni legate de legăturile familiei sale cu afaceri „corupte” din țară să nu fie difuzat — și, potrivit unor e-mailuri și documente recent declasificate, raportul nu a fost difuzat, scriu jurnaliștii Fox News.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a declasificat aceste documente (puternic cenzurate) spunând că ele reprezintă un exemplu de „politizare a informațiilor”.

Fox News Digital a obținut documentele declasificate, descoperite în timpul unei verificări interne a arhivelor CIA.

Un înalt oficial CIA a explicat pentru Fox News Digital că documentele includ un e-mail care arată că Biden „și-a exprimat preferința ca raportul să nu fie distribuit”.

Reprezentanții lui Biden nu au răspuns imediat solicitării de comentarii.

Raportul respectiv conținea informații potrivit cărora oficiali ucraineni considerau legăturile familiei Biden cu afaceri corupte din Ucraina drept dovadă a unei duble măsuri din partea guvernului SUA în privința corupției și puterii politice.

Un oficial CIA a declarat că, la momentul colectării, informațiile „ar fi îndeplinit criteriile pentru a fi difuzate”, dar „din cauza preferinței Biroului Vicepreședintelui, acestea nu au fost distribuite în afara CIA”.

CIA a confirmat ulterior că solicitarea lui Biden a fost respectată și că raportul nu a fost difuzat.

Oficialul a adăugat că a fost „extrem de neobișnuit și nepotrivit” ca CIA să ceară avizul Casei Albe privind difuzarea unui raport din motive politice, mai notează sursa citată.

sursa: Fox News