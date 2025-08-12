Un om de afaceri palestinian, menţionat drept posibil guvernator al Fâşiei Gaza după război, scrie presă israeliană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ziarul israelian Yedioth Ahronoth (Ultimele ştiri) a relatat marţi că există discuţii în legătură cu un om de afaceri palestinian care ar putea fi numit în funcţia de guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea conflictului, relatează dpa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

O iniţiativă în spatele uşilor închise îl promovează pe omul de afaceri palestinian Samir Hulileh ca posibil guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea războiului, a precizat publicaţia israeliană, transmite Agerpres.

Hulileh va acţiona sub auspiciile Ligii Arabe şi este acceptat atât de Israel, cât şi de Statele Unite, precizează sursa citată.

Scopul este de a pregăti tranziţia către o noua administraţie în Fâşia Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat recent că unul dintre principiile pentru încheierea războiului a fost instituirea unui guvern civil cu o atitudine paşnică faţă de Israel, fără implicarea organizaţiei militante palestiniene Hamas sau a

Autorităţii Palestiniene (AP).

Hulileh locuieşte în Ramallah şi este un cunoscut economist şi lider politic şi economic în cadrul Autorităţii Palestiniene, a relatat Yedioth Ahronoth.

El a deţinut mai multe funcţii de conducere şi este considerat un apropiat al miliardarului americano-palestinian Bashar Masri, cunoscut pentru relaţiile sale bune cu administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Hulileh a declarat pentru postul de radio palestinian Ajyal că este gata să-şi asume responsabilitatea pentru Gaza. Cu toate acestea, nu ar face acest lucru fără aprobarea Autorităţii Palestiniene.

Având în vedere respingerea de către Israel a oricărui rol pentru Autoritatea Palestiniană, părţile implicate ar trebui să fie „creative” pentru a găsi o soluţie, a spus el.

Citând biroul prezidenţial, agenţia de ştiri palestiniană WAFA a relatat că doar statul Palestina „reprezentat de guvern sau de un organism administrativ agreat” este autorizat să administreze Fâşia Gaza în viitor.