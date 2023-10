Un oficial egiptean din serviciile de informații spune că Israelul a ignorat avertismentele repetate privind „ceva mare / Un oficial de la Cairo spune că Israelul s-a concentrat pe Cisiordania în loc de Gaza / Cum au fost prinse serviciile israeline pe picior greșit

Întrebările din ce în ce mai mari cu privire la eșecul masiv al serviciilor de informații ale Israelului de a anticipa și de a se pregăti pentru un atac surpriză al Hamas au fost agravate luni, când un oficial egiptean din serviciile de informații a declarat că Ierusalimul a ignorat avertismentele repetate că grupul terorist din Gaza plănuia „ceva mare”, relatează The Times of Israel.

Oficialul egiptean a declarat că Egiptul, care servește adesea drept mediator între Israel și Hamas, a vorbit în repetate rânduri cu israelienii despre „ceva mare”, fără a da detalii.

El a spus că oficialii israelieni s-au concentrat asupra Cisiordaniei și au minimalizat amenințarea din Gaza. Guvernul premierului Benjamin Netanyahu este format din susținători ai coloniștilor din Cisiordania, care au cerut o reprimare a securității în această zonă, în fața valului de violență în creștere din ultimele 18 luni.

„I-am avertizat că o explozie a situației se apropie, și foarte curând, și va fi mare. Dar ei au subestimat astfel de avertismente”, a declarat pentru The Associated Press oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu era autorizat să discute cu presa despre conținutul discuțiilor sensibile ale serviciilor de informații.

Cu toate acestea, Israelul nu a ignorat doar avertismentele clare ale aliaților săi.

Pentru palestinienii din Gaza, ochii Israelului nu sunt niciodată foarte departe. Dronele de supraveghere bâzâie constant pe cer. Frontiera extrem de securizată este inundată de camere de supraveghere și de soldați de pază. Agențiile de informații lucrează cu surse și capacități cibernetice pentru a extrage informații.

Dar ochii Israelului păreau să fi fost închiși în perioada premergătoare atacului surpriză al grupării teroriste Hamas, care a spart barierele de la granița israeliană și a trimis sute de teroriști în Israel pentru a efectua un atac nerușinat care a ucis peste 700 de persoane și a rănit peste 2.000.

Agențiile de informații ale Israelului au dobândit o aură de invincibilitate de-a lungul deceniilor datorită unei serii de realizări. Israelul a dejucat comploturi semănate în Cisiordania, ar fi vânat agenți Hamas în Dubai și a fost acuzat că a ucis oameni de știință iranieni din domeniul nuclear în inima Iranului. Chiar și atunci când eforturile lor s-au poticnit, agenții precum Mossad, Shin Bet și serviciile de informații militare și-au păstrat mistica.

Dar atacul din weekend, care a surprins Israelul cu garda jos în timpul unei sărbători evreiești importante, pune sub semnul întrebării această reputație și ridică semne de întrebare cu privire la pregătirea țării în fața unui inamic mai slab, dar hotărât. La peste 48 de ore de la începerea atacului, teroriștii Hamas au continuat să lupte cu forțele israeliene în interiorul teritoriului israelian, iar peste 100 de israelieni se aflau în captivitate în Gaza.

„Acesta este un eșec major”, a declarat Yaakov Amidror, fost consilier pe probleme de securitate națională al premierului Benjamin Netanyahu. „Această operațiune dovedește de fapt că abilitățile [serviciilor de informații] din Gaza nu au fost bune.”

Amidror a refuzat să ofere o explicație pentru acest eșec, spunând că trebuie învățate lecții atunci când se așterne praful.

Contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt militar principal, a recunoscut că armata datorează publicului o explicație. Dar a spus că acum nu este momentul potrivit. „În primul rând, luptăm, apoi investigăm”, a spus el.

Unii spun că este prea devreme pentru a pune vina exclusiv pe un eșec al serviciilor de informații. Aceștia indică un val de violențe de nivel scăzut în Cisiordania, care a mutat unele resurse militare acolo, precum și haosul politic care zguduie țara din cauza măsurilor luate de guvernul de extremă-dreapta al lui Netanyahu pentru a revizui sistemul judiciar. Planul controversat a amenințat coeziunea IDF, considerată armata poporului.

Dar aparenta lipsă de cunoaștere prealabilă a complotului Hamas va fi probabil considerată ca fiind principalul vinovat în lanțul de evenimente care a dus la cel mai mortal atac împotriva israelienilor din ultimele decenii.

Israelul și-a retras trupele și coloniștii din Fâșia Gaza în 2005, ceea ce l-a privat de un control strâns asupra evenimentelor din teritoriu. Dar chiar și după ce Hamas a cucerit Gaza în 2007, Israelul a părut să își păstreze avantajul, folosind informații tehnologice și umane.

Israelul a pretins că știe locația exactă a conducerii Hamas și a dovedit acest lucru prin uciderea selectivă a liderilor teroriști în lovituri chirurgicale, uneori în timp ce aceștia dormeau în dormitoarele lor. Israelul a știut unde să lovească tunelurile subterane folosite de Hamas pentru a transporta luptători și arme, distrugând kilometri (mile) de pasaje ascunse.

În ciuda acestor abilități, Hamas a reușit să își țină planul ascuns. Atacul feroce, care probabil a necesitat luni de planificare și pregătire meticuloasă și a implicat coordonarea între mai multe grupuri teroriste, pare să fi trecut sub radarul serviciilor de informații ale Israelului.

Amir Avivi, un general israelian în retragere, a declarat că, fără un punct de sprijin în interiorul Gaza, serviciile de securitate israeliene au ajuns să se bazeze din ce în ce mai mult pe mijloace tehnologice pentru a obține informații. El a spus că teroriștii din Gaza au găsit modalități de a se sustrage de la această colectare de informații tehnologice, oferind Israelului o imagine incompletă a intențiilor lor.

„Cealaltă parte a învățat să facă față dominației noastre tehnologice și au încetat să mai folosească tehnologia care ar putea să o expună”, a declarat Avivi, care a servit ca intermediar pentru materiale de informații sub conducerea unui fost șef de stat major militar. Avivi este președinte și fondator al Forumului de Apărare și Securitate al Israelului, un grup de șoimi format din foști comandanți militari.

„S-au întors în epoca de piatră”, a spus el, explicând că teroriștii nu foloseau telefoane sau computere și își desfășurau afacerile sensibile în încăperi special păzite de spionajul tehnologic sau se ascundeau în subteran.

Dar Avivi a spus că eșecul se extinde dincolo de simpla colectare de informații și că serviciile de securitate ale Israelului nu au reușit să alcătuiască o imagine exactă din informațiile pe care le primeau, pe baza a ceea ce el a spus că a fost o concepție greșită în legătură cu intențiile Hamas.

În ultimii ani, instituțiile de securitate israeliene au văzut din ce în ce mai mult Hamas ca pe un actor interesat să guverneze, încercând să dezvolte economia din Gaza și să îmbunătățească nivelul de trai al celor 2,3 milioane de locuitori din Gaza. Dar Avivi și alții spun că adevărul este că Hamas, care cere în mod deschis distrugerea Israelului, consideră acest obiectiv ca fiind prioritar.

Publicitate

În ultimii ani, Israelul a permis până la 18.000 de muncitori palestinieni din Gaza să lucreze în Israel, unde pot câștiga un salariu de aproximativ 10 ori mai mare decât în enclava de coastă sărăcită. Instituția de securitate a văzut acest morcov ca pe o modalitate de a menține un calm relativ.

„În practică, sute, dacă nu mii de oameni din Hamas se pregăteau de luni de zile pentru un atac surpriză, fără ca acest lucru să se fi scurs”, a scris Amos Harel, un comentator al apărării, în cotidianul Haaretz. „Rezultatele sunt catastrofale”.

Israelul a fost, de asemenea, preocupat și sfâșiat de planul de revizuire judiciară al lui Netanyahu. Netanyahu a primit avertismente repetate de la șefii săi din domeniul apărării, precum și de la mai mulți foști lideri ai agențiilor de informații ale țării, că planul divizoriu ciopârțește coeziunea serviciilor de securitate ale țării.

Martin Indyk, care a fost trimis special pentru negocierile israeliano-palestiniene în timpul administrației Obama, a declarat că diviziunile interne cu privire la modificările legislative au fost un factor agravant care a contribuit la faptul că israelienii au fost luați prin surprindere.

„Acest lucru a agitat FDI într-un mod care a fost, cred, am descoperit că a fost o mare distragere a atenției”, a spus el.

Sursa: The Times of Israel

Citește și

De ce spionii israelienii n-au anticipat atacul palestinian declanșat de organizația Hamas