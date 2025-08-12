Discul lui Sabu, o sculptură egipteană veche de 5 milenii, care seamănă cu un capac de roată, rămâne un mister pentru istorici și arheologi

Discul Sabu, o sculptură delicată în piatră ce a fost descoperită în 1936 în mormântul lui Sabu, un demnitar egiptean care a fost îngropat în necropola din Saqqara în perioada Primei Dinastii egiptene (3100 – 2900 î.Hr.), continuă să rămână un mister pentru arheologi şi istorici, conform unui material publicat marţi de Live Science, transmite Agerpres.

În momentul descoperii, artefactul din piatră care seamănă cu un capac de roată, un volan sau o elice, era spart în mai multe fragmente, dar a fost reconstituit şi face parte în prezent din colecţia Muzeului Egiptean din Cairo.

Mormântul lui Sabu, de formă rectangulară, cu pereţii înclinaţi şi acoperişul drept, a fost excavat de arheologul britanic Walter Emery. În materialele pe care le-a publicat în epocă şi în care descrie necropola din Saqqara, Emery a notat că această cameră mortuară a fost jefuită, lipsind podoabele din metale preţioase. Însă scheletul lui Sabu a rămas intact în sarcofagul său din lemn, iar în mormântul său se aflau zeci de vase din piatră şi lut ars, unelte din cremene şi bronz, precum şi rămăşiţele a doi bivoli. Printre aceste obiecte se afla şi un vas de piatră unic – discul lui Sabu.

Arheologul Walter Emery a descris discul lui Sabu drept un vas ornamental trilobat care măsoară 61 de centimetri în diametru şi are înălţimea de 10 centimetri. Vasul a fost sculptat în aleurolit, o rocă sedimentară uşor de spart.

Conform arheologului egiptean Ali El-Khouli, vasele plate şi cu deschidere largă din piatră era comune în perioada dintre Prima şi cea de-a Treia Dinastie a Egiptului Antic. Însă acest vas descoperit în mormântul lui Sabu este unic şi neobişnuit din cauza a trei aripi subţiri şi curbate, sculptate din marginea discului. Atunci când este privit de deasupra, această decoraţiune sugerează un volan de automobil, elice sau capac de roată, notează Live Science.

Caracteristicile unice ale discului lui Sabu au dat naştere la numeroase interpretări şi ipoteze cu privire la funcţionalitatea acestui artefact, ce variază de la subansamblu al unei turbine de apă până la o piesă din motorul unui vehicul spaţial extraterestru. O teorie recentă susţine că vasul a fost folosit pentru a produce bere prin amestecul de cereale şi apă fierbinte.

O altă variantă susţine că vasul ar fi fost o lampă. Inginerul britanic William Kay a dezvoltat această ipoteză, susţinând că discul lui Sabu era un opaiţ cu trei braţe folosit în scopuri rituale. Semnificaţiile rituale ale obiectului sunt deduse şi din faptul că a fost găsit în centrul camerei mortuare, lângă sicriul lui Sabu.

La centrul de cercetare Airbus au fost realizate copii ale acestui artefact, folosindu-se imprimante 3D, pentru a examina proprietăţile sale fizice. Copiile obţinute au proprietăţi aerodinamice şi pot fi folosite ca discuri zburătoare, însă nu ar fi putut fi folosit ca elice sau turbină din cauza simetriei specifice a rotaţiei.

Istoricii şi arheologii conferă însă mai multă greutate ipotezei că acest vas avea probabil o funcţie similară altor vase plate şi cu deschidere mare din acea perioadă a Egiptului, şi anume de a păstra alimente sau ulei. Natura delicată a sculpturii în aleurolit sugerează însă că acest vas nu era folosit în viaţa de zi cu zi şi că probabil a fost pus în mormânt ca ofrandă pentru viaţa de dincolo.

Deocamdată însă, discul lui Sabu rămâne parte a panopliei de artefacte egiptene misterioase, care aprind imaginaţia celor pasionaţi de istoria vechilor civilizaţii.