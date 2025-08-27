G4Media.ro
Un mort şi un rănit grv, în urma unui accident petrecut pe…

Accident HUnedoara
sursa foto: ISU Hunedoara

Un mort şi un rănit grv, în urma unui accident petrecut pe DN76, în judeţul Huneodara, în care au fost implicate două autoturisme, o autoutilitară şi un ansamblu rutier. Traficul rutier este blocat

O persoană a murit şi alta a fost rănită grav, în urma unui accident petrecut pe DN 76, în judeţul Hunedoara, în care au fost implicate două autoturisme, o autoutilitară şi un ansamblu rutier. Traficul rutier este blocat, iar rănitul a fost transportat la spital, transmite News.ro.

Accident Hunedoara
sursa foto: ISU Hunedoara

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, circulaţia rutieră este oprită, miercuri după-amiază, pe DN 76 Brad – Vârfurile, în zona localităţii Cărăstău, din judeţul Hunedoara, din cauza unui accident între două autoturisme, o autoutilitară şi un ansamblu rutier.

În urma impactului, o persoană a decedat şi alta a suferit leziuni pentru care necesită transportul la spital, menţionează sursa citată.

Aceeaşi sursă precizează că sunt semnalate scurgeri de combustibil din rezervorul autocamionului.

Poliţiştii rutieri estimează reluarea circulaţiei după ora 17.00.

