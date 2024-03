Un miliardar ceh vrea să ajute Ucraina să producă mai multă muniție

Unul dintre cei mai mari producători de arme din Europa se oferă să ajute Ucraina să își intensifice propria producție de muniție grea, în timp ce țara se luptă să respingă invazia rusă pe fondul diminuării ajutorului occidental, scrie Bloomberg.

Czechoslovak Group AS (CSG) ar dori să investească „sute de milioane de euro” în Ucraina, a declarat reporterilor miercuri, la Praga, proprietarul său miliardar și directorul general, Michal Strnad.

CSG poartă discuții cu grupul de stat de armament Ukroboronprom cu privire la o potențială asociere în participațiune și caută locații adecvate pentru a produce obuze de artilerie și de tancuri, precum și echipamente grele, a spus el.

În condițiile în care Ucraina a rămas fără provizii, iar ajutorul american a fost blocat în Congres, țările europene încearcă să umple golul cu propriile stocuri, precum și cu achiziții din afara continentului. Numai CSG a crescut producția de muniție de calibru mare la fabricile sale din Slovacia, Spania și Serbia de peste 10 ori de la invazia Rusiei din 2022, potrivit lui Strnad.

„Nu este ușor să gestionezi o creștere atât de rapidă”, a declarat bărbatul de 31 de ani, a cărui avere netă este de 2 miliarde de dolari, potrivit Forbes. „Dacă am avea un acord, am transfera tehnologia noastră în Ucraina. În acest fel am putea folosi capacitățile și oamenii lor pentru a accelera producția de artilerie și muniție pentru tancuri”.

Pe lângă muniție, CSG produce camioane militare și civile Tatra, vehicule blindate și obuziere autopropulsate pe roți, dar modernizează și tancuri T72 din epoca sovietică pentru armata ucraineană. Pentru a satisface cererea globală în creștere, construiește noi hale de producție în Republica Cehă și se așteaptă să finalizeze luna viitoare achiziția de 1,9 miliarde de dolari a diviziei de muniție de mici dimensiuni a companiei americane Vista Outdoor.

Până acum, CSG s-a bazat în principal pe împrumuturi de la băncile locale, dar după tranzacția cu Vista încearcă să își refinanțeze întreaga datorie cu o combinație de împrumuturi sindicalizate, precum și cu obligațiuni internaționale în euro și dolari, potrivit lui Strnad.

„După încheierea tranzacției Vista, am dori să refinanțăm întregul grup”, a spus el. „La asta lucrăm”.