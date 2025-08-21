Liderii europeni au abordat cu Trump şi aderarea Ucrainei la UE, considerată o formă de garanţie de securitate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderii europeni veniţi luni la Casa Albă pentru a-l sprijini pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuţiile cu preşedintele american Donald Trump au abordat acolo şi „posibilităţile” extinderii Uniunii Europene, inclusiv procesul de aderare a Ucrainei, aderare care ea în sine să fie pentru Ucraina o garanţie de securitate, a confirmat joi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, relatează agenţia de știri EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Liderii europeni au discutat despre posibilităţile extinderii Uniunii Europene cu preşedintele Trump şi cu preşedintele Zelenski luni la Washington”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podesta, transmite Agerpres.

Ea a adăugat că liderii europeni „au subliniat, desigur, importanţa procesului de aderare a Ucrainei. Acest lucru este important şi în contextul garanţiilor de securitate, discuţii care, aşa cum ştiţi, sunt încă în desfăşurare”.

În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Zelenski a fost însoţit de preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

Reuniunea de la Washington a urmat summitului pe care Trump l-a avut vineri în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timpul căruia acesta i-ar fi prezentat omologului său american condiţiile sale pentru pace în Ucraina. Conform mai multor surse, Putin a cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, dar în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt comunitară citată mai sus a mai afirmat că „revine Ucrainei şi numai Ucrainei, ca ţară suverană, să decidă dacă doreşte să continue pe calea aderării”. Ea le-a cerut statelor membre să dea undă verde pentru începerea negocierilor de aderare „în curând”, o referire în special la Ungaria.

Zelenski a declarat că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă premierul conservator ungar Viktor Orban pentru a nu bloca procesul de aderare a Ucrainei la UE. Orban se opune acestei aderări din mai multe motive legate de situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană.

Aceasta din urmă contestă politica suveranistă a lui Orban şi îl acuză de încălcarea „statului de drept” prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT sau adoptarea unei legislaţii ce restrânge finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria. Din fondurile europene de coeziune la care Bruxelles-ul i-a împiedicat Ungariei accesul au fost deblocate numai aproximativ o treime la sfârşitul anului 2023, când Ungaria ameninţa atunci să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Însă fondurile aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al Ungariei au rămas blocate în procent de 100%.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat la rândul său săptămâna aceasta că procesul de aderare a Ucrainei la UE „trebuie să avanseze”. Într-o declaraţie publicată pe 12 august, statele membre ale UE, cu excepţia Ungariei, au menţionat „dreptul Ucrainei de a-şi alege propriul destin” şi s-au angajat să continue să sprijine această ţară pe calea sa către aderarea la UE.