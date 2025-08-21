Boeing negociază vânzarea a 500 de avioane în China

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Constructorul aeronautic american Boeing Co. lucrează la finalizarea unui acord cu China privind vânzarea a unui număr de până la 500 de avioane, o tranzacţie care ar reprezenta prima achiziţie importantă de avioane americane a Chinei după vizita lui Donald Trump în 2017, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cele două părţi nu au definitivat încă toţi termenii acestui acord important, inclusiv tipurile şi volumele de avioane precum şi calendarul livrărilor, a precizat una din surse care a dorit să îşi păstreze anonimatul.

Contractul, care este negociat de câţiva ani, depinde în mare parte de modul cum vor evolua relaţiile comerciale dintre SUA şi China. În ultimele luni, cele două ţări au redus tarifele reciproce dar un acord definitiv nu a fost încheiat. În acelaşi timp, viitoarea comandă ar putea deveni punctul central al unui nou acord între preşedintele SUA, Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping.

Pentru Boeing, acest contract este o şansă de a recupera terenul pierdut în China. Ultima dată când producătorul american a primit o comandă importantă din China a fost în 2017, cu ocazia lui Trump la Beijing.

Între timp, piaţa aeronautică chineză a fost controlată în mare parte de producătorul european Airbus, în special după suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737 Max. Începând din 2019 şi până acum, Boeing a primit comenzi pentru doar 30 de noi avioane în China.

Sursele citate de Bloomberg au precizat că oficialii de la Beijing au început consultările cu companiile aeriene locale pentru a vedea care sunt cerinţele lor pentru avioane Boeing.

Achiziţiile de avioane au devenit o componentă a vizitelor diplomatice efectuate de Trump în acest an. De exemplu, cu prilejul unui vizite a lui Trump în Orientul Mijlociu, Boeing a primit una din cele mai mari comenzi din istoria sa, după ce Qatar Airways a convenit să cumpere 160 de avioane de tip widebody, plus o opţiune pentru alte 50 de aparate, care împreună cu motoarele furnizate de GE Aerospace ridică valoarea totală a contractului la aproximativ 96 de miliarde de dolari.