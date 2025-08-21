G4Media.ro
sursa foto: Ambasada Ucrainei

Ziua Independenței Ucrainei, acțiune de solidaritate în piața de lângă Ambasadă, în București

Ambasada Ucrainei în România anunță organizarea unei acțiuni solemne, de solidaritate, în piața de lângă Ambasada Ucrainei (Bulevardul Aviatorilor 24/Strada Modrogan), de la ora 18.00.

„Cu prilejul Zilei Independenței a Ucrainei în data de 21 august 2025 va avea loc o acțiune solemnă de solidaritate cu Ucraina, în data de 21 august, în piața de lângă Ambasada Ucrainei. Ucrainenii din România, reprezentanții autorităților române, Corpul Diplomatic, acreditat la București, precum și societatea civilă și mass-media sunt invitați să participe la această acțiune de solidaritate sub sloganul #StandWithUkraine”. Sperăm că veți putea fi alături de noi la acest eveniment! Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră neclintit pentru Ucraina și poporului ucrainean, care au dovedit o determinare și o reziliență remarcabile în apărarea libertății și democrației”, se precizează în comunicatul Ambasadei.

