Moscova revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina, Suheţke şi Pankovka în…

Moscova revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina, Suheţke şi Pankovka în regiunea Doneţk şi Novogeorgievka în Dnipropetrovsk

Rusia revendică miercuri cucerirea a două localităţi – Suheţke şi Pankovka în regiunea ucraineană Doneţk (est) şi a unei localităţi – Novogeorgievka – în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (sud-est), relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Unităţi din grupul «Central» au continuat să străpungă apărarea inamicului şi au eliberat localităţile Suheţke şi Pankovka, în republica populară (de la) Doneţk”, anunţă într-un comunicat armata rusă.

Aceste două sate se află în apropierea sectorului frontului în care armata rusă a străpuns apărarea ucraineană săptămâna trecută, între fortăreţele Pokrovsk şi Kostiantînivka.

Această străpungere a fost oprită şi redusă după ce Kievul a trimis întăriri la faţa locului, au anunţat unităţile ucrainene angajate în sector.

Ministerul rus anunţă tot miercuri că a cucerit Novogeorgievka în regiunea Dnipropetrovsk, care se învechiează cu regiunea Doneţk.

Armata rusă a intrat în Dnipropetrovsk la începutul lui iulie şi a extins astfel linia frontului.

