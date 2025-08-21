G4Media.ro
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina / Infrastructura…

baza fetești, centru instruire piloți F-16, avioane F-16
Sursa foto: Inquam Photos / George Calin

MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina / Infrastructura aeriană este un punct forte

Articole21 Aug 0 comentarii

România este un aliat de încredere şi activ în apărarea Flancului estic al NATO şi îşi menţine angajamentul pentru un sprijin multidimensional şi durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianţa şi cu Uniunea Europeană, a transmis joi Ministerul Apărării Naţionale, transmite Agerpres.

MApN evidenţiază că „infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe Flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice pentru descurajare şi apărare”.

În acest context, Ministerul Apărării aminteşte că Forţele Aeriene Române dispun de aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, iar recent în Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a avut loc certificarea unui detaşament al Forţelor Aeriene Germane, care efectuează misiuni de Poliţie Aeriană Întărită, în cooperare cu militarii români, pentru apărarea spaţiului aerian al NATO.

„România este la curent şi va fi parte la toate deciziile aliaţilor privind garanţiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaţionale şi legile în vigoare”, subliniază MApN.

Ministerul Apărării reiterează că „România îşi reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea naţională şi colectivă, acţionând cu responsabilitate şi în deplină concordanţă cu obligaţiile asumate în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”.

