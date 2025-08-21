Cresc amenzile pentru cei care se sustrag de la verificarea dimensiunii vehiculelor de transport marfă / Pot ajunge la 30.000 de lei
Guvernul a majorat, joi, amenzile pentru cei care se sustrag de la verificarea masei sau a dimensiunii vehiculului de transport marfă, transmite Agerpres.
Astfel, creşte de la 10.000 – 20.000 lei, în prezent, la 15.000 – 30.000 lei cuantumul amenzilor pentru sustragerea de la control, obstrucţionarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control, refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire sau măsurare a dimensiunilor.
Actul normativ adoptat joi modifică Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
Potrivit unui comunicat transmis de Executiv, măsura vizează protejarea infrastructurii rutiere de impactul circulaţiei vehiculelor care depăşesc masele totale maxime admise, precum şi creşterea gradului de siguranţă rutieră în cazul vehiculelor grele.
„Drept consecinţă a intrării României în Spaţiul Schengen terestru, este necesară abrogarea prevederilor referitoare la verificarea şi vizarea documentului care permite accesul la reţeaua rutieră pe sensul de intrare/ieşire în/din România pentru toate vehiculele de transport marfă, indiferent de statul de înmatriculare şi de graniţa internă sau externă UE”, a amintit Guvernul.
Prin ordonanţă sunt adoptate măsuri pentru a evita posibilitatea tranzitării României de către vehicule cu înălţimi mai mari decât restricţiile instituite pe anumite sectoare de drumuri naţionale.
Actul normativ reglementează posibilitatea efectuării controlului privind circulaţia vehiculelor cu depăşirea maselor sau dimensiunilor maxime admise de către reprezentanţii administratorului drumurilor de interes naţional, respectiv a sancţionării încălcărilor, cu ajutorul sistemelor certificate de cântărire în mişcare – WIM (Weigh in Motion).
Ordonanţa prevede şi extinderea lungimii permise a unui convoi compus din vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime, de la 75 m la 200 m. Această măsură va avea un impact pozitiv „major” şi „imediat” pentru construirea cât mai rapidă a capacităţilor de producţie a energiei electrice din surse eoliene, a explicat Executivul.
